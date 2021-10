Avanço da tecnologia já permite técnicas para cada característica a ser melhorada no corpo. Novo tratamento propõe uma harmonização corporal e promete o bumbum na nuca com aumento de até 6 cm em 30 dias - Divulgação

Avanço da tecnologia já permite técnicas para cada característica a ser melhorada no corpo. Novo tratamento propõe uma harmonização corporal e promete o bumbum na nuca com aumento de até 6 cm em 30 diasDivulgação

Publicado 31/10/2021 04:00 | Atualizado 31/10/2021 09:42

No meu calendário de datas importantes, o dia 21 de dezembro já está marcado. É o início do verão, a estação mais amada pelos cariocas! É o período do calor, do sol, da alegria, do ano novo, do carnaval... e, estando no Rio de Janeiro, tudo fica ainda mais bonito. E a gente sabe que se cuidar é superimportante para manter a autoestima lá em cima. Com a aproximação do verão, a busca por tratamentos estéticos e cirurgias plásticas, tradicionalmente, aumenta muito entre as mulheres. E, nessa temporada, o bumbum está em alta. Literalmente! Muitas famosas já aderiram a diferentes procedimentos para arrasar no verão. Cláudia Raia, Juliana Paes, Rafa Kalimann e Lívia Andrade já entraram no clima e recorrem às clínicas estéticas para turbinar o bumbum e acabar com a flacidez e a celulite.



Com o avanço da tecnologia existe uma técnica específica para cada característica a ser melhorada no corpo, como explica a médica Ana Magella. "A cada dia que passa a tecnologia dos tratamentos corporais estão cada vez melhores, proporcionando resultados rápidos, assertivos e mais satisfatórios”. Ficaram curiosas? O procedimento que essas musas escolheram foi o Max Glúteo, que combina os ativos bioestimuladores Radiesse, Sculptra e Elleva. Todos eles deixam o bumbum mais firme e com uma aparência mais natural. E eu vou contar para vocês os detalhes deste e outros tratamentos que são tem-dên-cia nesse verãozão.



Max Glúteo



Meninas, esse novo tratamento propõe uma harmonização corporal e promete o bumbum na nu-ca com aumento de até 6 cm em 30 dias. Além de dar volume, o procedimento elimina as celulites e flacidez, melhora a textura da pele, e tem efeito firmador e hidratante. A Ana Magella explica que o procedimento combina mais de 30 ativos - com associação de injetáveis e tecnologias, entre eles ácido hialurônico, aminoácidos, estimulação muscular, radiofrequência, entre outros. "O protocolo chega com uma proposta poderosa de ativos eficazes somados à técnica francesa de intradermoterapia, em busca de um glúteo mais harmônico".



Velashape



O Velashape é uma tecnologia não invasiva, segura e eficaz no combate à celulite, à gordura localizada e à flacidez de regiões como coxas, glúteos, entre outros. O aparelho gera aquecimento que é provocado tanto pelo infravermelho quanto pela radiofrequência. A ideia é aumentar o metabolismo das células gordurosas, diminuindo, assim, seu tamanho, servindo como estimulante para produção de colágeno e melhorando alguns aspectos da pele, como aparência e textura e reduzindo gordura localizada e celulite.



EmSculpt e Eletroestimulação



Existem tecnologias que podem potencializar os treinos de musculação do dia a dia. A dica é a associação ao tratamento de eletroestimulação muscular - reconhecidos mundialmente no universo da estética. O método é baseado em energia eletromagnética focalizada de alta intensidade. Uma única sessão causa milhares de contrações musculares extremamente importantes para melhorar o tônus e a força dos músculos. São as melhores ferramentas para dar aquele upgrade no treino e aumentar o bumbum.



Sculptra



Além de tratar a flacidez, o Sculptra faz com que a produção de colágeno seja acelerada, aumentando a espessura da pele. Nos glúteos ele ajuda a aumentar o volume e corrigir desníveis, também reduzindo a flacidez. Nas coxas, ele auxilia a reduzir a flacidez na parte interna da região. Trata-se de um procedimento estético injetável conhecido mundialmente e um dos tratamentos mais eficientes do mercado para quem deseja ativar a formação de colágeno da pele, já que aumenta em até 400% a produção depois de aplicado.



Accent Black



A Radiofrequência e uma técnica não invasiva capaz de estimular mudanças na conformação do colágeno e induzir a neocolagenese de forma controlada em camadas profundas de tecido cutâneo e subcutâneo. É indicada para tratamentos de flacidez, celulite, recomendado também nos tratamentos pós-lipoaspiração, rugas, cicatrizes, olheiras, adiposidades, estrias e fibroses.



Tratamento Multicamadas



E aí, meninas, como sei que vocês adoram uma novidade, eu trouxe a última do mercado estético: o tratamento multicamadas. Atualmente, o procedimento é o mais procurado entre as pacientes por causa do resultado de alta performance e com um custo benefício acessível. Ele trabalha músculos, gordura, derme e epiderme. A primeira parte começa com o uso de aparelhos com campo eletromagnético que ajudam na resistência do músculo. Em seguida, o tratamento é feito com bioestimuladores para potencializar o colágeno. Depois vêm os preenchedores de gordura, que auxiliam na diminuição da flacidez. Por fim, o tratamento da derme e epiderme, que visa melhorar o aspecto da pele e tratar as irregularidades da celulite, feito por meio de radiofrequência ou por microagulhamento.



Para o dermatologista e cirurgião dermatológico Alessandro Alarcão, o tratamento multicamadas é o que tem de mais moderno em relação à tratamentos para o glúteo. "Trabalhamos no músculo, compartimento de gordura, derme e epiderme para termos um trabalho completo, levando a um resultado muito mais eficaz e duradouro”. Mas não podemos esquecer que, para manter os resultados, é preciso ter uma alimentação saudável e atividade física intensa. Então, meninas, aproveitem as dicas, vejam o que mais se encaixa com vocês, mas nunca se esqueçam: o importante é estar bem consigo mesma. Quero ver todas aproveitando o verão!

