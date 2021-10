Data tem atraído cada vez mais adeptos no Brasil e muitas comemorações nesta época, inclusive aniversários. Maquiagem foi feita pela beauty artist Quezia Melo - Divulgação

Data tem atraído cada vez mais adeptos no Brasil e muitas comemorações nesta época, inclusive aniversários. Maquiagem foi feita pela beauty artist Quezia MeloDivulgação

Publicado 31/10/2021 09:00

Olá, meninas, tudo bom?

O Halloween, comemorado neste dia 31 de outubro, tem atraído cada vez mais os brasileiros. Muitas comemorações, como aniversários, têm o dia das bruxas como fantasia. E, acredite, é possível arrasar fazendo sua maquiagem com poucos elementos em casa. Por isso, hoje eu trouxe dicas para vocês e, claro, um tutorial para ficar fácil se produzir e deixar sua marca.

A especialista em beleza Priscila Miguel acredita que maquiagens inspiradas em caveiras e palhaços são uma boa pedida quando o assunto é festa de Halloween. E, apesar dos tons escuros serem mais recorrentes, Priscila Miguel explica que dá para brincar bastante com a paleta de cores. Basta usar a imaginação. “Vai depender de qual personagem você quer criar. Não necessariamente precisa ser uma make escura. Uma coisa sempre combina na make de Halloween: ter algo que pareça a sangue. Sempre lembra aqueles filmes de terror”.

A empresária e influenciadora conta que é possível fazer uma maquiagem simples e assustadora ao mesmo tempo. "Você pode criar um personagem que não tem a imagem horripilante, mas que tenha a ligação com o terror. Lembra da Wandinha, da Família Addams? Uma make e cabelo super fácil de criar. Precisa apenas de pó, dois tons mais claros que sua pele, e uma sombra preta, pouco esfumada, só para dar aquele ar de noites mal dormidas”.

A dica de praticidade da Priscila Miguel vale também para as pessoas menos habilidosas. “Você também pode fazer uma noiva que já morreu criando algo com sombra mais borrada e algumas marcas simples no rosto. Também acho super legal makes de zumbis, com a pele mais clara, algumas marcas roxas na pele feitas com sombra e um pouco de sangue artificial escorrendo da boca. São fáceis de fazer e não requerem muita maquiagem”.

Já estou imaginando o resultado dessas makes e estou a-do-ran-do. E o que vocês acham de um passo a passo de maquiagem? A produção foi feita pela beauty artist Quezia Melo.

Passo a passo:

- Para começar a maquiagem prepare a pele, limpando, hidratando, e não esqueça de usar um prime para fechar os poros dilatados e para disfarçar as marcas de expressão.

E aí, meninas, vocês podem fazer a cobertura da pele usando camuflagem para clarear, ou como a Quezia fez, usando uma base. Porque ela preferiu fazer uma maquiagem de halloween mais beauty.

- No nariz, faça um círculo preto e ilumine com um risco branco. Você pode fazer com pincel e iluminador.

- Para fazer a boca, faça um contorno fora da linha natural dela para que pareça maior com um lápis preto. Use batom preto e gloss.

- Crie com uma linha uma “expressão de sorriso” até a área abaixo das bochechas utilizando o mesmo lápis.

- Nos olhos é só abusar da criatividade. Marque o côncavo com uma sombra preta e faça como se fosse um triângulo, puxando uma linha, indo até o meio da sobrancelha.

- Acrescente um delineado gatinho mais grosso e na parte inferior faça um desenho como se fosse um triângulo, puxando uma linha para baixo. Para dar um charme e ficar mais bonito, cole pedras em formato de gota em alguns pontos.

Pronto! Está aí mais um resultado lindíssimo de uma maquiagem maravilhosa para o dia das bruxas. Quero ver os resultados, tá? Me marquem nas redes sociais.