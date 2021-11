ABRH-SP promove palestras gratuita sobre equidade salarial e equilíbrio entre feminino e masculino na liderança das empresas - Reprodução de internet

Publicado 01/11/2021 07:00

Olá, meninas!





A Otis Brasil, empresa especializada em elevadores e escadas rolantes, abriu 51 vagas de estágio técnico em todo o Brasil para seu Programa Rota Escola que visa treinar os candidatos por dez meses, oferecendo mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática sobre o funcionamento dos equipamentos. Posteriormente, passarão por uma avaliação para possível contratação como técnicos e técnicas da empresa. Na edição de 2020, o programa atingiu aproximadamente 80% de índice de efetivação. Os candidatos e as candidatas podem se inscrever se tiverem mais de 18 anos e estiverem matriculados nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. As inscrições para o Rota Escola serão aceitas até 30 de dezembro, por este link. Estão disponíveis 21 vagas em São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Grande ABC, Santos, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Londrina; 18 vagas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói; e 12 vagas para Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Manaus. Desde 2019, as mulheres preencheram quase 50% das vagas de estágio do programa, destacando o compromisso da empresa em promover um ambiente diverso, igualitário e inclusivo.

Liderança feminina





Liderança feminina

A ABRH-SP promoverá nos dias 3 e 5 novembro palestras gratuitas que abordam a liderança feminina como um movimento. A ação faz parte do aquecimento para o evento LIFE - Liderança Feminina em Movimento, que acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro, junto com o CRHO, o maior evento de RH do país. A palestra do dia 3, ministrada por Claudia Pirani, abordará a questão ainda muito presente sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, mesmo eles exercendo a mesma função. Serão apresentados dados de pesquisas que abordam esse problema nas empresas do Brasil (Equal pay, Equal Salary) e debatidas possíveis soluções. No dia 5, será a vez de Karen Monterleu e Andressa Chiara fazerem uma abordagem profunda sobre os resultados exponenciais através do feminino e a importância do equilíbrio entre as características femininas e masculinas na liderança. A inscrição para essas palestras é gratuita e pode ser feita aqui. As palestras serão transmitidas pelas redes sociais da ABRH-SP.

Saúde financeira





Saúde financeira

Na próxima quarta-feira (03), às 10 horas, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e o Banco Central do Brasil (BC) farão o lançamento da plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia. A ferramenta, inédita e gratuita, permite ao usuário diagnosticar sua saúde financeira e oferece trilhas de aprendizagem personalizadas para que ele possa adotar estratégias para melhorar sua saúde financeira. Desenvolvida em cooperação técnica com o Banco Central e apoio dos bancos, membros do Sistema Financeiro Nacional e acadêmicos, a nova plataforma utiliza inteligência artificial para levar conteúdo em linguagem simples e didática ao usuário. A partir de março de 2022 os usuários poderão realizar a troca de suas conquistas educacionais obtidas na Plataforma por incentivos ofertados por bancos parceiros. Para participar, faça a sua inscrição no link. A transmissão ao vivo será feita pelo YouTube

Novos talentos