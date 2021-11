Objetivo é conscientizar a população masculina sobre a importância de exames preventivos no combate a problemas de saúde que atingem a população masculina - Reprodução de internet

Olá, meninas!

No mês de outubro, dedicamos nossa atenção para o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama, que acomete milhares de mulheres todos os anos. Agora, no mês de novembro, é hora de falar sobre a saúde dos homens. A campanha Novembro Azul foi criada para conscientizar a população masculina sobre a importância da realização de exames que possam diagnosticar cânceres que se desenvolvem especificamente neste público.

Vocês sabiam que os homens vivem sete anos a menos que as mulheres aqui no Brasil? É que as mulheres possuem, culturalmente, o cuidado de olhar mais para sua saúde, enquanto os homens costumam ir ao médico apenas quando não se sentem bem, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia.

Isso pode acontecer por diversos motivos, mas geralmente está atrelado ao fato de os homens demonstrarem menos suas vulnerabilidades ou mesmo por medo de doenças.

Conscientizar a população masculina sobre a importância de exames preventivos no combate a problemas de saúde que atingem os homens, como o câncer de próstata, o câncer do pênis e o câncer nos testículos, é imprescindível.

Além dessas doenças tão perigosas, ainda há condições importantes que também merecem atenção e possuem tratamentos disponíveis no Brasil. Alguns exemplos são a hiperplasia prostática benigna, que atinge 50% dos homens acima de 50 anos; a incontinência urinária, que está presente em 5% da população brasileira; e a disfunção erétil, que afeta 16 milhões de brasileiros e pode ser indicativo de algo mais grave, como doenças cardiovasculares.

O urologista Carlos Bautzer disse que os homens seguem com receio de procurar o urologista e essa demora pode acarretar problemas sérios, como até mesmo a amputação do órgão genital. "Um dos fatores para se manter uma vida saudável é realizar exames preventivos periodicamente, pois, havendo qualquer problema, o diagnóstico precoce conduz a um melhor tratamento".

Assim como para as mulheres, o autoexame pode ser decisivo na hora de confirmar alguma doença:

Realize o autoexame dos testículos

Mantendo essa prática, é possível detectar nódulos ou a presença de varizes testiculares. O autoexame pode ser feito em casa, até mesmo no banho. Caso encontre algo diferente, procure um urologista.

Mantenha uma rotina de exames médicos

O câncer de próstata segue como o mais comum entre homens e é uma das doenças que mais matam. Com um check up anual, a condição pode ser tratada de forma menos invasiva se detectada desde o início, com chances de cura de até 95% dos casos.

Evite fumar

As substâncias presentes no cigarro podem prejudicar os vasos sanguíneos e, como consequência, diminuir a circulação de sangue no pênis, facilitando a ocorrência de disfunção erétil - as chances são 85% maiores, em relação aos que não fumam.

Mantenha hábitos saudáveis

Uma dieta equilibrada, com consumo de álcool moderado, e a prática de atividade física regular são importantes para manter o corpo saudável. Além disso, beber mais água auxilia no funcionamento total do organismo, favorecendo a aparência da pele, melhorando a absorção dos nutrientes, entre outros benefícios.

Prevenção nas práticas sexuais

Não deixe de usar camisinha nas relações sexuais e de fazer os exames preventivos de doenças sexualmente transmissíveis.

Procure uma solução definitiva

Para o tratamento de disfunção erétil, no Brasil é possível seguir com próteses maleáveis ou com as próteses infláveis, que simulam a função peniana quando acionadas a partir de um mecanismo inserido na bolsa escrotal.

Então, meninas, se você tem marido, pai, tio, avô, filho ou algum ente querido, repasse para eles essas informações. Dê aquela insistida para que os homens que te cercam busquem um médico para fazer um check-up e, assim, cuidar da própria saúde e ter mais qualidade de vida. Vamos todos juntos?