Websérie: Julieta tem diagnóstico de menopausa precoce Divulgação/Paula Carrubba

Publicado 07/11/2021 04:00

A menopausa é um momento da vida que nenhuma de nós vai escapar. Imagina, então, saber que essa fase chegou mais cedo do que se espera? Foi o que aconteceu com a comediante argentina Julieta Zarza. Aos 37 anos, ela foi diagnosticada com menopausa.



Para a atriz, foi um susto. "Eu achava que um ciclo da minha maternidade estava se encerrando: gravidez de risco, parto, pós-parto, amamentação a livre demanda e, finalmente, o desmame. Estava ansiosa para voltar a minha vida. Trabalhar, ter tempo, espaço e corpo para mim. Foi aí que esta palavra, totalmente inesperada, chegou na minha vida: menopausa. Foi como descobrir que minha data de validade estava vencida”.



Mas, como uma boa comediante, Julieta transformou os episódios um tanto calorentos em diversão. Ela lançou a websérie Peripécias Menopáusicas, em que a complexidade das informações da nova fase, o desequilíbrio hormonal e a insônia constante desencadeiam interpretações hi-lá-rias.



Mesmo no caos, a personagem mergulha em uma pesquisa sobre sua nova condição, encontrando na informação a força e a coragem para encarar os medos e tratamentos. Ela aceita as mudanças de hábitos que serão necessárias para permanecer viva e plena, na segunda metade da sua vida.



Em sua pesquisa sobre o assunto, Julieta descobriu que não era a única com dúvidas. “Essa desinformação atinge milhares de pessoas nesta condição. Por absoluta falta de dados, algumas pessoas acham que é uma ‘fase gostosa, pelo menos não vai mais menstruar...’ ou ‘vai curtir a vida sem risco de engravidar!’. Ninguém fala ou discute sobre as dificuldades e os sintomas na perimenopausa nem sobre os riscos para a saúde que chegam com o climatério. Sofrendo com os muitos sintomas, me senti só, com medo e desinformada”.



Com ajuda, Julieta iniciou uma longa jornada de transformação e autoconhecimento, que incluiu tratamento médico, mudanças de hábitos e práticas de educação somática. “Como mulheres, somos a maioria da população e ainda assim faltam políticas públicas e a informação é inacessível. Comecei a pensar em fazer algo para divulgar, para ajudar as pessoas. E essa ideia foi tomando várias formas. Como humorista comecei a me aprofundar no assunto buscando formas de abordá-lo de forma leve mas compromissada”.



Interessante, né, meninas? E se eu dissesse pra vocês que nós não precisamos passar pelos sinais e sintomas da menopausa? Primeiro vamos separar Climatério de Menopausa. Climatério é um período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Os ovários começam a entrar em falência e as concentrações de estrogênio e progesterona começam a cair.



Já menopausa é uma data. É a última menstruação. Ela acontece durante o climatério. Então, a gente diz que a mulher está em pós-menopausa depois de 1 ano sem menstruar. Nos anos 50, a expectativa de vida era de 48 anos. As mulheres morriam logo após atingirem a menopausa. Talvez pelo machismo ou pelo medo da reposição hormonal, o tratamento para menopausa foi tão negligenciado.



O médico endocrinologista Yago Fernandes afirma que são inúmeros os sintomas do período perimenopausa: calores, irritabilidade, infecção urinária de repetição, diminuição de memória, aumento de peso, enfraquecimento de cabelos, unhas. Ele conta que a Terapia de Reposição Hormonal tem o poder de repor aqueles hormônios que desapareceram de uma hora pra outra do organismo feminino. "Mas e o câncer de mama, endométrio, a trombose? São as perguntas mais frequentes que recebo de pacientes e sim, eles estão lá. Mas segundo o último grande estudo de 2015, Women Health Iniciative, que investigou a relação da reposição hormonal de estrogênio isolado ou combinado com câncer de mama e outras doenças mostrou que os benefícios da reposição hormonal ultrapassam os riscos desde que seja utilizada com indicação, o mais rápido possível após a data da menopausa e em mulheres com menos de 60 anos".



A Terapia de Reposição Hormonal, além de melhorar a qualidade de vida das mulheres menopausadas, funciona como proteção contra a osteoporose e doenças cardiovasculares e até doenças mentais.



Yago disse que o tratamento também pode melhorar aqueles sintomas tão incômodos que chegam com a nova fase. "A verdade é que a TRH pode melhorar muito os sintomas da menopausa, como: episódios súbitos de sensação de calor, irregularidades na duração e na quantidade do fluxo menstrual. Infecções urinárias de repetição, ressecamento vaginal, diminuição da libido, irritabilidade, instabilidade emocional, distúrbios de ansiedade, perda da memória e insônia".



Por isso, meninas, se notarem alguma mudança no seu corpo, procurem seu médico ginecologista e endocrinologista para receberem o tratamento adequado. E nunca se esqueçam que a informação é o melhor remédio.

BELEZA DA ALMA

“Você sempre estará com você mesma, então é melhor aproveitar a companhia”

Diane von Fürstenberg