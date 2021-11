"Estilo traz pouca base, corretivo só em pontos estratégicos e nada de contorno", diz influencer Marina Guimarães - Divulgação

"Estilo traz pouca base, corretivo só em pontos estratégicos e nada de contorno", diz influencer Marina GuimarãesDivulgação

Publicado 06/11/2021 11:09

Olá, meninas!

A cada estação do ano que entra, mudam as tendências de beleza e makeup. E com o verão chegando, os maquiadores já estão de olho no Efeito Glow. A ideia é deixar o rosto iluminado, saudável e natural, como explica a maquiadora e influencer Marina Guimarães. “A estação sempre pediu uma make mais fresh e agora mais glow e natural do que nunca. A pele glow estará em alta: pouca base, corretivo só em pontos estratégicos e nada de contorno”.

A Marina acredita que, dentre os itens que compõem a make, o blush também será destaque. “O blush vem com tudo, principalmente os cremosos, trazendo uma cor para o look, pode ser aplicado também um pouquinho em cima do nariz, para imitar o look queimadinho de sol".

E aí, meninas, para alcançar o tão sonhado efeito glow, é preciso seguir alguns passos. O primeiro de todos, claro, é a limpeza da pele. Eu adoro cuidar do meu rosto e, por isso, sempre procuro produtos específicos para o meu tipo de rosto. Você deve identificar qual seu tipo de pele e usar produtos para ela. O segundo passo - e superimportante - é a hidratação, também com um hidratante específico para seu tipo de pele. Isso faz toda a diferença no resultado final da sua make. Marina disse que "os hidratantes em gel são indicados para peles mistas e oleosas, mas se você tem pele normal à seca, pode apostar em uma textura mais cremosa que vai ajudar a trazer o glow que você tanto deseja. Depois da pele limpa e hidratada, aí sim podemos começar a maquiagem".

E nessa tendência, meninas, as sobrancelhas mais naturais voltaram com tudo. Em vez daquela maquiagem milimetricamente corrigida, a sobrancelha da vez sofre pouca correção e são penteadas para cima, para dar mais volume. E a dica para dar este efeito é usar máscara em gel incolor. Para completar a make, Marina dá outras dicas: "nos lábios aposte nos lip tints, além do efeito de boca corada natural, também tem longa duração e resistência à água. E claro, para destacar o olhar, bastante máscara de cílios e se quiser ousar, um delineador colorido, que é uma tendência que continua em alta”.

Recentemente muitas marcas, nacionais e importadas, lançaram bases com acabamento mais hidratante, e essa é também uma dica da influenciadora. “Aposte nessas bases, e se sua pele for mais oleosa, use pó para selar somente na região T, para manter o glow. Blushes e Iluminadores cremosos também vão compor super bem o look, agora com uma pegada bem mais natural e bem esfumados”.

E aí, meninas, gostaram da nova tendência? Quero ver as makes de vocês, me marquem nas redes sociais.