Publicado 08/11/2021 12:00

Olá, meninas!





A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro está com 200 vagas abertas para o I Curso de Extensão em Relações Étnico-raciais e Políticas Públicas para servidores da Prefeitura do Rio, o "Por um Rio Antirracista". As inscrições terminam na próxima terça (9). O objetivo é fomentar e qualificar o debate público, sobretudo na esfera de atuação da prefeitura, sobre a importância da cultura e das práticas antirracistas para a construção de uma cidade mais justa e segura. A aula magna será no próximo dia 11, no Palácio da Cidade com a presença da Secretária Joyce Trindade. Em seguida, as aulas serão virtuais entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, online, com carga horária total de 10 horas. Os primeiros 20 inscritos poderão participar da aula magna, que também será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura. Todas as servidoras e servidores públicos municipais podem se inscrever no formulário disponível.

"Empurrãozinho" na carreira

Com 1,7 milhão de seguidores no Instagram, Aiane Freitas promove amanhã (9), às 19h, no YouTube, A" Grande Virada de Chave", evento 100% online e gratuito. A live é aberta a qualquer pessoa, mas tem foco nas mulheres que precisam dar aquele empurrãozinho na vida em busca dos seus objetivos. As inscrições são feitas aqui

Vagas na Vivo

A Vivo está com 300 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em várias áreas. No próximo dia 16, a empresa promoverá uma feira virtual para esclarecer dúvidas sobre as atribuições das atividades. Para participar é preciso se inscrever pelo link até o dia do evento. A seleção contará ainda com uma semana dedicada ao recrutamento online e presencial. A seleção acontece em algumas horas e os talentos já recebem o feedback sobre aprovação. Os interessados devem enviar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias, uma vez que a empresa deixará o ambiente preparado para receber os novos colaboradores. As vagas estão disponíveis no site

Estágio no MPF

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para o concurso de estagiários de Direito em pós-graduação. Os interessados deverão realizar a pré-inscrição no site da Procuradoria da República do Rio de Janeiro até as 17h do próximo dia 11. Para confirmar as inscrições, os candidatos interessados deverão enviar para o e-mail [email protected] , até as 17h de 12 de novembro, os documentos informados no edital. O estágio será realizado de acordo com as atividades correlatas da área de formação, onde o candidato deverá preencher a declaração de opção da área escolhida, podendo optar por Direito Penal e Direito Público. Os estagiários, que terão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, irão receber bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil e auxílio transporte de R$ 7 por dia.

