Chef Neide Marco buscou especialização junto ao Sesc RJ após sua aposentadoria. Hoje é uma das mais conhecidas no ramo - Reprodução de internet

Publicado 14/11/2021 04:00

Olá, meninas!



Nos últimos anos, tem crescido muito o número de informações sobre como aproveitar os alimentos na sua totalidade. Folhas, cascas, sementes, talos... Aposto que você já ouviu alguma receita do tipo. Mas você já experimentou fazer alguma delas na sua casa?



Foi por isso que, nesta semana, no programa que eu apresento na TV Band, o Vem Com a Gente, eu convidei a Neide Marco, chef do Mesa Brasil, programa do Sesc RJ de combate à fome e ao desperdício de alimentos, que é especializada em alimentação prática, funcional e sustentável. Na nossa conversa, a chef falou sobre como é importante a gente trazer esses hábitos para o dia a dia. "Diariamente, milhares de alimentos impróprios para a venda - não para o consumo - vão para o lixo e, muitas das vezes, até na nossa própria casa. Desperdiçamos alimentos preciosos que poderiam estar na nossa mesa ou complementando a refeição de muita gente".



Sabe o que eu mais adorei, meninas? É que a gente não precisa criar receitas mirabolantes para aproveitar o alimento todinho. A chef Neide explicou que é só incrementar receitas que já estão presentes no nosso dia a dia. "Com os talos, podemos rechear salgadinho, fazer tortas, fazer um caldo. Com as cascas, podemos fazer geleia, tortas. E as sementes podem ser usadas para enriquecer aquela farinha sem valor nutricional, fazer leite vegetal, pé de moleque, torrone. Podemos fazer uma infinidade de coisas com todo o valor nutricional".



A chef Neide Marco, por exemplo, mostrou no programa uma cocada usando agrião e chicória. "Então, podemos fazer uma cocada, uma geleia e também oferecer para as crianças, né? Com certeza, eles irão adorar".



Ficaram curiosas? Então, eu trouxe para vocês a receitinha que a chef mostrou levou lá no programa. Confira:



COCADA DE AGRIÃO E CHICÓRIA

Rendimento: 15 cocadas pequenas

Ingredientes:



• 100g de coco ralado

• ½ maço de agrião

• ½ maço de chicória

• 1 ½ xícara de açúcar cristal

• ½ xícara de água

• 1 pitada de sal



Modo de preparo:

1.Leve ao fogo o açúcar, a água e as folhas.

2.Deixe cozinhar. Bata no liquidificador, volte ao fogo até secar um pouco.

3.Misture o coco e cozinhe até soltar da panela.



Eu garanto para vocês que, depois de alguns minutos, vocês vão ter uma cocada deliciosa e nutritiva. Ah! Não esqueçam de me marcar nas fotos dessas cocadas maravilhosas.

