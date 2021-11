Moças e rapazes com idade entre 8 e 21 anos podem participar do processo seletivo EEDMO 2022 - Gui Maia

Moças e rapazes com idade entre 8 e 21 anos podem participar do processo seletivo EEDMO 2022 Gui Maia

Publicado 15/11/2021 11:40

Olá, meninas! Vamos às oportunidades da semana!

Formação gratuita

Quem sonha em ser profissional da dança, esta é a hora de investir no futuro e fazer parte da mais antiga instituição brasileira dedicada ao ensino de balé e à formação de bailarinos clássicos. A partir de amanhã (16) até o dia 30 de novembro, estarão abertas as inscrições para estudar na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO) que fica no prédio anexo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A Escola oferece conteúdo prático e teórico no período de nove anos, até a formatura do aluno. Podem participar crianças e jovens, de 8 a 21 anos de idade. Em fevereiro, os participantes serão chamados para a prova de aptidão e após análise técnica, serão selecionados para se transformarem nos futuros bailarinos da Escola.

Oportunidades em todo o estado





Para os moradores de Cabo Frio, na região das Baixadas Litorâneas, estão sendo oferecidas 8 vagas para promotor de vendas, com exigência de ensino médio completo. Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 115 oportunidades. Entre elas, 30 vagas para frentista, 30 para motorista, entre outras. Quem mora na região Serrana pode concorrer a uma das 401 vagas disponibilizadas na região. Entre elas, 80 para operador de telemarketing, 80 para vendedor, 50 para analista de recursos humanos, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante manter o cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar os dados, é necessário ir a uma unidade levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferta mais de mil oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e os salários podem chegar a R$ 6.600. Na região Metropolitana são 522 oportunidades de trabalho para perfis variados, incluindo 202 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para nível médio, existem 100 oportunidades para vendedor, 40 para auxiliar de linha de produção, 25 para operador de caixa, entre outras. Entre as vagas para nível superior, existem oportunidades para técnico de análises química, técnico de controle de meio ambiente, analista de comunicação.Para os moradores de Cabo Frio, na região das Baixadas Litorâneas, estão sendo oferecidas 8 vagas para promotor de vendas, com exigência de ensino médio completo. Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 115 oportunidades. Entre elas, 30 vagas para frentista, 30 para motorista, entre outras. Quem mora na região Serrana pode concorrer a uma das 401 vagas disponibilizadas na região. Entre elas, 80 para operador de telemarketing, 80 para vendedor, 50 para analista de recursos humanos, entre outras.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante manter o cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar os dados, é necessário ir a uma unidade levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab. Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.

Vagas para PCD