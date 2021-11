Chegada do mês de dezembro possibilita criação de novas vagas de emprego em diversos setores do país - Reprodução de internet

Publicado 23/11/2021 00:33 | Atualizado 23/11/2021 00:34

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades da semana!

Área da saúde

O Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Moinhos de Vento está com inscrições abertas para 50 cursos de qualificação voltados aos profissionais da área da saúde. As aulas na modalidade EaD são gratuitas e fazem parte de cinco projetos que a instituição conduz pelo Proadi-SUS - os períodos de inscrição variam de dezembro deste ano a dezembro de 2023. Os temas abordados são voltados à ética em pesquisa com seres humanos, compreensão de diretrizes assistenciais, segurança do paciente na assistência farmacêutica, medidas de inspeção em comunidades terapêuticas e práticas em serviços de UTI Pediátrica. Para as inscrições clique aqui

A rede de lojas de departamento C&A abriu 681 vagas temporárias de trabalho para as festas de fim de ano. Há chances para as funções de estoquista, operador de caixa, operador de vendas, fiscal de loja e consultor de venda direta. Não é necessário ter experiência, apenas ensino médio completo e mais de 18 anos de idade. Os contratos vão de 14 a 60 dias, com possibilidade de efetivação. As funções dão direito a vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as atividades. Os interessados devem se cadastrar até o fim de novembro, pelos sites das plataformas Emprego Ligado, Global, GiGroup e Luandre.Já estão abertas as inscrições para o Programa Trainee Ipiranga 2022, e vão até o dia 5 de dezembro. O programa acontece no Rio de Janeiro e está aberto a candidatos de todo o país. A remuneração é de R$ 7,6 mil mensais aos selecionados e uma série de benefícios. Os interessados precisam ter formação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021 e podem ter concluído curso superior de qualquer área. O novo Programa Trainee Ipiranga, que no ano passado teve mais de 24 mil inscritos, será iniciado em fevereiro de 2022, com duração de 12 meses. As inscrições para a nova edição podem ser feitas através do site Uma parceria entre a Fundação Mudes e o Pier Mauá oferece 40 vagas de estágio para estudantes de graduação na área de turismo. As chances são para estagiar no Pier Mauá durante a temporada de 2021 e 2022. Podem se inscrever os estudantes da graduação em turismo e hotelaria (do 1º ao 7º período), tecnologia em turismo e hotelaria, gestão de turismo, gestão de hotelaria, tecnologia em gestão de turismo, e tecnologia em hotelaria e gestão em turismo e hospitalidade (do 1º ao 5º período). A bolsa-auxílio é no valor de R$800,00 mensais e os escolhidos recebem auxílio-transporte no valor de R$175,00 por mês e vale-refeição no valor de R$410,00 mensais. Para realizar a inscrição basta acessar o site , clicar na aba vagas e digitar o código da Vaga: 56626.