Jennifer Setti: Ser Flamengo é ter no coração a emoção de ser Brasileiro - Gardênia Cavalcanti

Jennifer Setti: Ser Flamengo é ter no coração a emoção de ser BrasileiroGardênia Cavalcanti

Publicado 27/11/2021 11:45 | Atualizado 27/11/2021 19:54

Olá, meninas!

Hoje (27), meu desejo de bom dia é diretamente do Uruguai. Sim! Cá estou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Aliás, o segundo menor país da América do Sul ficou ainda menor desde que as torcidas dos dois clubes brasileiros tomaram conta das ruas. Não sei se tem a ver com o longo período em que ficamos afastadas dos estádios, mas percebi um grande número de mulheres por aqui. As flamenguistas, certamente são a maioria.

Vamos combinar que isso nem chega a ser uma novidade, né? Em 2019, uma pesquisa do Datafolha apontou que, assim como acontece com o público masculino, o Flamengo é o clube preferido pelas mulheres. São mais de 20 milhões de torcedoras espalhadas por todo o Brasil, o equivalente a 19%. O Corinthians segue na vice-liderança, com 15 milhões de adeptas (14%). O São Paulo, em 3º lugar, tem 6 milhões (6%). Já o Palmeiras aparece em 4º lugar, com 5 milhões de torcedoras (5%). Também vale destacar que do total de torcedores do Flamengo, 49,8% são mulheres. Uma disputa bastante acirrada.

Eu, como flamenguista que sou, percebi que de uns tempos pra cá, há um maior engajamento nas redes sociais por parte das mulheres. Um dos fatores que contribuíram muito para esse crescimento foram as fan pages exclusivas para elas, como 'Nação Empoderada' e 'Meninas SRN' (Saudações Rubro Negras). Esta última, foi criada em 2018 e se tornou um consulado oficial reconhecido pelo Flamengo em 2019.

O próprio clube já vinha incentivando a participação das mulheres por meio de campanhas. O programa de sócio do clube, por exemplo, dialogou diretamente com a gente quando também em 2018 fez uma homenagem a todas as torcedoras na semana do Dia Internacional da Mulher. Somente nas primeiras horas, a #QueMulher já tinha alcançado mais de 1 milhão de impressões no Twitter. Foi marcante! Sem falar nas camisas direcionadas ao Outubro Rosa.

Mãe e filha, Cida e Lara Amaral, posam com a bandeira do Flamengo, no Uruguai Gardênia Cavalcanti A paixão que o ‘Mais Querido’ causa nas mulheres é notória, ainda mais aqui no Uruguai, estando longe de casa. É o caso da torcedora Jennifer Setti. Ela me disse que ser Flamengo é ter no coração a emoção de ser brasileiro. "Sinto que esse amor transcende oceanos na terra, no céu e no mar. Com a camisa vermelha e preta nos transformamos em uma única força, a rubro-negra". Já a Cida Amaral disse que se acostumou a vencer e declarou o que sente pelo Mengão. "Vesti o Manto ao nascer, me acostumei a vencer. Minha melhor herança é esse amor por você! Eu nasci Flamengo, ela nasceu Flamengo!", se referindo à filha, Lara Amaral.E aí, meninas, muito legal ver tanto amor pelo clube de coração, concordam? Espero que os jogadores façam uma partida em paz e que as mulheres continuem abrilhantando ainda mais o espetáculo com todo nosso carisma. Boa sorte a todos! Que vença o melhor! MAs se o meu Mengão vencer ficarei ainda mais feliz.