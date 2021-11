O Viradão Cultural Suburbano começa nesta sexta-feira (26) no terraço do Imperator - Divulgação

Publicado 26/11/2021 16:57

Olá, meninas!

Mais uma sexta-feira chegou, é hora de programar para o fim de semana. Hoje, eu trago dicas de cultura, gastronomia e muito samba para vocês. Vamos lá?Pela segunda vez consecutiva, a Feira Literária de Paraty acontece de forma online. A 19ª edição da Flip vai começar neste sábado e vai até o dia 5 de dezembro. Neste ano, os debates vão se concentrar na responsabilidade ambiental, pensando num novo futuro para a humanidade. Os espectadores poderão assistir às 19 mesas pelo canal oficial do evento no Youtube. Programação completa no site Imagina 30 horas ininterruptas com muito samba? É o que vai acontecer no Viradão Cultural Suburbano, que começa nesta sexta-feira, no terraço do Teatro Imperator, no Méier, na Zona Norte do Rio. Esta é a terceira edição do evento, que começa às 20h30. Vão ser 30 horas de apresentações que vão homenagear os 140 anos do nascimento do escritor Lima Barreto. O evento terá também versão on-line, com oito horas de programação, a partir do domingo, às 14h. Mais de 200 artistas devem participar. A entrada é gratuita. Mais informações nas redes sociais do evento.O Rio Restaurant Week está de volta na forma presencial em 45 restaurantes da cidade, até o dia 05 de dezembro. Depois de um ano funcionando em esquema delivery por conta da pandemia, o tema deste ano é “Sabores da Infância” que evoca memórias afetivas. A proposta é oferecer opções de refeições mais em conta com um preço abaixo dos que costumam ser praticados nesses estabelecimentos, com menus a partir de R$49,90. Cada local prepara um menu especial para evento, que inclui com entrada + prato principal + sobremesa. Mais informações pelo site Até o dia 30 de novembro, acontece o maior festival de hambúrgueres do país. Mais de 500 casas distribuídas em 11 estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, celebram a 16ª edição do Burger Fest 2021. Restaurantes, bares e hamburguerias promovem simultaneamente a cultura do burger de qualidade. Pode ser presencial, delivery e take out. Com o propósito de inspirar novas receitas, inovações e tendências, as casas selecionadas incluíram em seus menus uma criação inédita para o período do festival. Mais informações sobre os estabelecimentos participantes no site