Instituição funciona na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e já doou mais 1,6 mil cadeiras de rodas sob medidaDivulgação

Publicado 30/11/2021 20:26

Olá, meninas!

Aprender com os obstáculos que aparecem na nossa vida e transformar a dor em superação faz a gente crescer. E a personagem da história que eu trago para vocês cresceu tanto que se tornou o nosso Mulherão de hoje. Eu conversei com a artista plástica Teresa Stengel, fundadora de uma ONG que faz uma campanha linda para doar cadeiras de rodas para crianças de baixa renda que tenham problemas de mobilidade.

A sensibilidade da Teresa com o tema começou com o nascimento do filho mais velho, que foi diagnosticado com mielomeningocele, uma má-formação na coluna vertebral. "Eu falo que eu sou co-fundadora porque o fundador é meu filho, Nicolás, que nasceu com um problema neurológico. À medida em que fui estudando e entendendo, eu comecei a sentir uma grande necessidade de dividir esse conhecimento com outras mães de crianças especiais. E, no hospital, conheci muitas mães que têm as mesmas preocupações, que têm as mesmas dificuldades que eu. Mães que não tem o básico: comida, um teto e uma cadeira de rodas para seus filhos".

Acredito, meninas, que vocês também já tenham se encontrado numa situação parecida. Às vezes, a gente acha que o problema é muito grande e não enxerga a própria força. E é ela que pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que a gente, mas sofrem muito mais por não terem condições mínimas para viver. Depois de ver outras mulheres sofrendo com os filhos, a Teresa decidiu dar o primeiro passo.

"Eu comecei sozinha, por isso a ONG se chama One by One, de um por um. Comecei sozinha com ajuda de amigas para comprar cadeiras de rodas. À medida que isso foi se divulgando, a gente teve que se organizar porque são muitas famílias e eu sozinha não conseguia dar conta". A artista plástica também começou a replicar para as mães tudo que aprendeu nos seus estudos sobre a doença do filho.

A partir desse movimento surgiu a One by One, onde Teresa começou a receber essas mães e suas crianças nos jardins da própria casa. Embora a ONG exista desde de 2004, oficialmente a One by One foi fundada em 15/04/2010. Nesses 17 anos, a instituição doou mais 1.600 cadeiras de rodas sob medida e já atendeu a mais de 1.450 famílias. O projeto foi além, com a distribuição de cestas básicas, fraldas e leite. A Teresa explica que também faz atividades que vão desde a estimulação das crianças até a alfabetização.

"A gente começou como um projeto através de música e de brincadeiras para estimular todos os cinco sentidos. Isso é muito importante porque essas crianças não tem como colocar coisas na boca ou descobrir outras questões. Então, é muito importante que a gente leve o mundo para as nossas crianças, já que elas não conseguem se deslocar e experimentar".

Para ajudar na arrecadação, a Teresa recolhe tampas de garrafas pet e lacres de latas, que se transformam em cadeiras feitas sob medida para pessoas com esse tipo de deficiência. Vale ressaltar que, segundo um estudo realizado pela ONU Meio Ambiente, o plástico é o maior desafio ambiental do XXI, pois se estima que todos os anos 13 milhões de toneladas de lixo plástico são depositados na natureza. Os dados mostram ainda que 40% de todo o plástico produzido nos últimos 150 anos foi utilizado uma única vez antes de ser descartado.

A Tereza explicou que "com 600kg de lacres, é possível comprar uma cadeira especial. Com 3 toneladas de tampas de plástico, também se consegue uma cadeira sob medida. E a gente está ajudando o meio ambiente, reciclando plástico e alumínio. Melhoramos a sustentabilidade e ajudamos as crianças do One by One".