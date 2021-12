Uma das peculiaridades do câncer de pele é que ele se parece com aquelas pintinhas que muitas pessoas têm no corpo - Reprodução

Publicado 01/12/2021 18:24

Olá, meninas!

Pisquei o olho e dezembro chegou. Alguém mais está com a sensação de que o ano passou voando? Dezembro chegou com as confraternizações de fim de ano, as férias, viagens e, claro... o calor. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as temperaturas passam com facilidade dos 40 graus e fica difícil não aproveitar um belo dia de praia. Vocês sabem que eu a-do-ro trazer as novidades na moda e nos tratamentos de beleza. Mas é sempre importante falar que os cuidados com a saúde nesta época do ano vão muito além da aparência do nosso corpo.

Muitas patologias se manifestam no corpo por causa da nossa falta de atenção. Algumas são menos perigosas, como micoses, insolação, intoxicação alimentar. Outras requerem mais cuidados e podem se tornar uma doença grave, se não for tratada no início. Estou falando do câncer de pele, que corresponde a 33% de todos os diagnósticos da enfermidade no Brasil. Para vocês terem ideia, meninas, todos os anos, o Instituto Nacional do Câncer registra, em média, 185 mil novos casos da doença.

Uma das peculiaridades do câncer de pele é que ele se parece com aquelas pintinhas que muitas pessoas têm no corpo. A dermatologista Adriana Vilarinho explica que é necessário prestar atenção nas novas pintas que surjam ou naquelas que já estão lá, mas parecem estar diferentes. "O câncer da pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem as pintas, por meio de avaliações anuais com especialista, faz toda a diferença na hora de detectar qualquer irregularidade".

Para a gente entender melhor, eu trouxe alguns exemplos de observações que vocês mesmas podem fazer para identificar se alguma coisa estranha está acontecendo:

- Lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente;

- Pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;

- Mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

- Nódulos na pele sem causa aparente.

O sol é uma das principais causas dos três tipos de câncer de pele. Por isso, não podemos esquecer jamais do uso do protetor solar diariamente, mesmo nos dias sem sol e dentro de ambientes fechados. Ah! O mês de dezembro ganhou a cor laranja, para lembrar a importância da conscientização sobre a doença. Adriana Vilarinho explica que a metodologia indicada por dermatologistas para reconhecer as manifestações da doença se chama Regra do ABCDE:

- Assimetria: se é simétrico ou assimétrico. Os dois lados são iguais?

- Borda: como são as bordas? Retas que formam um círculo ou muito irregulares?

- Cor: somente de cor acastanhada ou possui outras cores como preto, marrom escuro, rosa.

- Dimensão: maior ou menor que 6 milímetros?

- Evolução: Tem crescido ou mudado de cor, ou não evoluiu?



Bom, meninas, as dicas são importantes e valiosas, mas nada substitui o médico especialista na hora do diagnóstico. Essas informações são ótimas para você identificar se existe algo errado com o seu corpo, mas lembrem-se: qualquer dúvida ou em caso de sinal suspeito, é essencial buscar um dermatologista, uma vez que nenhum exame caseiro substitui a consulta e avaliação médica. Por isso, cuidem-se e aproveitem o verão com sabedoria.