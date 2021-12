Cena de 'Titane', de Julia Ducournau. Filme tem sessão sábado (4) na tenda montada no Parque Lage, no Rio - Divulgação

Cena de 'Titane', de Julia Ducournau. Filme tem sessão sábado (4) na tenda montada no Parque Lage, no RioDivulgação

Antes de seguirmos com as dicas de lazer, vale informar que a Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial de hoje (3), a mudança no decreto que amplia o chamado 'passaporte da vacina'. A exigência do comprovante de vacinação em shoppings, táxis e transporte por aplicativo, foi revogada. Atualmente, exigem o passaporte:



Bienal do Livro

Bienal do Livro

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro reencontra leitores, autores, editores e livreiros entre hoje (3) e 12 de dezembro, no Riocentro e na plataforma do evento. Esta 20ª edição da Bienal será híbrida. Autores estrangeiros, com algumas exceções, irão participar de modo remoto. Serão 160 expositores, além de eventos e debates que serão transmitidos pela internet. As sessões de autógrafos serão controladas já que os organizadores esperam 300 mil pessoas. Os ingressos custam R$ 40 e devem ser comprados exclusivamente online. O visitante deverá escolher o dia e o turno (cada ingresso é válido apenas para o período escolhido). Há um limite de compra de quatro ingressos por CPF.

Diversidade e inclusão

Diversidade e inclusão

Para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Coalizão Empresas e Direitos Humanos promove a primeira edição do Festival +DH. Virtual e gratuita, a programação se estenderá de hoje (3) a 10 de dezembro, com painéis, debates e atividades culturais com especialistas em torno do tema de forma transversal, abordando aspectos como diversidade, inclusão nas empresas, direitos humanos na cadeia de valor, combate à exploração sexual e infantil, entre outros. O evento começa com a discussão "Carestia, inflação e trabalho: desafios para a classe trabalhadora". Para participar é necessário se inscrever previamente pelo site do evento . Todos receberão certificados. O primeiro dia terá ainda as apresentações musicais do grupo de carimbó 'Suraras do Tapajós' e da cantora venezuelana Ninoska Pottella.

Cinema francês

Cinema francês

O Festival Varilux de Cinema Francês segue até a próxima quarta (8), em Niterói e no Rio de Janeiro, com programação em 11 espaços: Cinemark Plaza Shopping, Cine Museu, Cine Santa, Cinemark Downtown, Cinépolis Lagoon, Cinépolis Rio Design Barra, Cinesystem Américas Shopping, Espaço Itaú de Cinema Botafogo, Estação Net Botafogo, Estação Net Gávea e tenda do Festival Varilux no Parque Lage. Este último, com projeção ao ar livre, é o único local em que será possível assistir 'Titane', de Julia Ducournau, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2021. Para a sessão deste sábado (4), às 22h25m, o ingresso pode ser comprado na bilheteria da tenda ou com antecedência no site do festival . Com duas sessões de domingo a sexta e três no sábado, sempre após às 18h, o espaço tem tela gigante, som e imagem de alta qualidade. Como o espaço é coberto, a programação é mantida mesmo em caso de chuva. No lugar, há um bar-lanchonete com opções criadas pelo chef Frédéric Monnier.

Bioma marinho

O Centro Cultural da Fundação Ceperj recebe, até o próximo dia 8, a exposição Mares e Corais, de Cris Duarte. O público pode conferir de segunda a sexta, das 10h às 16h. A mostra faz parte de uma série de ações que integram a agenda da Unesco, que até 2030 realiza a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável – mais conhecida como Década do Oceano. "Quero chamar a atenção do público para a beleza do mar, através das pinturas, e junto com isso trazer uma mensagem de preservação. Não vou trazer tartarugas enforcadas pelo lixo. Essa realidade depressiva. A ideia é que as pinturas gerem no público um sentimento de amor pelos oceanos. Quero usar a arte para chamar a atenção para este tema maior, que é a sustentabilidade, e que envolve ciência, política, tecnologia e ações governamentais". O Centro Cultural da Fundação Ceperj fica na Av. Carlos Peixoto, 54, em Botafogo.