Tons terrosos, alaranjados e quentes também vão ganhar espaço - Reprodução

Tons terrosos, alaranjados e quentes também vão ganhar espaçoReprodução

Publicado 04/12/2021 18:02

Olá, meninas!

Assim como vocês, também fiquei muito triste com o cancelamento do Réveillon na praia de Copacabana, anunciado na manhã de hoje (4) pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele também afirmou que tomou a decisão com tristeza, mas que não há como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. É isso! Nossa saúde deve estar em primeiro lugar.

Mas não é porque a pandemia mudou as nossas vidas que a gente vai deixar de falar de moda e, principalmente, as tendências para passar a virada do ano em grande estilo - mesmo que em casa com a família. Aliás, a chegada do coronavírus transformou nossa rotina, né? De repente, os trabalhos presenciais foram substituídos pelo home office e aquela obrigação de usar roupas sociais caiu para muita gente. Talvez por isso, nos últimos dois anos, muitos nem renovaram o guarda-roupa e investiram muito mais naquelas peças confortáveis, para ficar em casa.

E é esse o motivo que fez o conforto ser a tendência que veio para ficar, como explica o especialista em moda, Beto Abreu. "Macacões larguinhos, vestidos longos, esvoaçantes e práticos, que são a cara do verão carioca, assim como as calças mais soltas, são boas alternativas para a virada do ano".

Beto, que dá aulas no curso de Moda em uma universidade do Rio, acredita que reciclar roupas e acessórios, além de gerar economia, também pode ser considerado um símbolo de mudança nessa virada pós-pandêmica. Sabem um exemplo que eu acho lindo? Aqueles colares feitos de materiais rústicos feitos à mão e personalizados. "O exercício é se apropriar daquilo que já tem e criar um ar de novidade com um complemento".

Cores da Virada

Para este réveillon, o branco deverá continuar sendo a primeira opção. Ainda mais neste ano, marcado pela ampliação da cobertura vacinal e pelas esperanças renovadas. As cores amarela e vermelha continuam como tendências: primeira para atrair dinheiro e a segunda, amor. Os tons terrosos, alaranjados e quentes também vão ganhar espaço, segundo explica Beto Abreu. "São cores que representam a reconexão com a terra e com as raízes da humanidade e, junto com símbolos religiosos, vão compor as combinações favoritas dos looks da virada".

Novos tempos, novos hábitos

Nos últimos anos, a preocupação com o planeta e com o consumo desenfreado fez muitas pessoas repensarem a experiência com a moda. Os tecidos feitos de materiais rústicos devem ganhar força. Estou falando do linho, das cordas, das fibras naturais e da palha. Sem esquecer, é claro, dos sustentáveis, feitos de materiais como algodão orgânico, cânhamo, modal, seda de soja e seda de laranja.

Mas a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que consomem de forma compulsiva e desnecessária. Sabe aquela roupa especial para o fim de ano que você sabe que vai usar só uma vez? O que acha de alugar? Essa é uma tendência que tem crescido. No Rio de Janeiro, as amigas Maristela Alcântara e Priscila Cotrim criaram uma loja virtual que traz um grande acervo para todas as ocasiões. Você usa e devolve, e não compra e não deixa parado em seu armário. A loja oferece planos para ocasião de viagem, eventos e até moda.

“Nossa proposta é diminuir o consumo desnecessário, auxiliando ainda na escolha de opções interessantes para qualquer momento da mulher. São peças finas e de marcas reconhecida no mercado, que passam a ser democratizadas, em um novo formato de consumo, com preços acessíveis. É um serviço de moda consciente, que também possui consultoria fashion, ajudando a elevar a autoestima da mulher, que se sentirá dentro da moda, se dando ao luxo de não repetir roupas, porém, sem precisar acumular peças em casa, para isso”.