Entre as aulas estão Educação Financeira, Empreendedorismo em tempos de crise e Marketing DigitalReprodução de internet

Publicado 06/12/2021 08:00

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades da semana!

Qualificação feminina

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher está com 2 mil vagas abertas no programa "Qualifica Mulher", que oferece cursos online voltados para a autonomia econômica das mulheres. Entre as aulas estão Educação Financeira, Empreendedorismo em tempos de crise, e Marketing Digital. O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Aliança Empreendedora. Todos os vídeos das aulas já estão disponíveis na plataforma e as mulheres podem cumprir a carga horária de acordo com o tempo disponível delas. Ao final dos cursos, as alunas receberão um certificado. As mulheres sem acesso a computadores ou à internet poderão utilizar os equipamentos das Casas da Mulher Carioca nas quartas e sextas-feiras para fazer a inscrição e participar das aulas. As inscrições terminam no dia 31 de dezembro. Para se inscrever, acesse aqui

Oficinas de desenho

Uma parceria entre o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a Escola Superior de Propaganda e Marketing traz novidades ao público. Nos dias 7 e 9 de dezembro, serão disponibilizadas vagas gratuitas em oficinas de desenho para adultos e para jovens de 10 a 15 anos. A proposta é entrar no mundo mágico do Theatro, observar, entender e desenhar. Como convidado, André Beltrão, professor de Design. A educadora do Theatro Municipal, Paula Scofano, fará uma visita guiada com os alunos, passando pelos principais pontos da parte interna do equipamento cultural, chegando até o foyer, local onde fica o piano de Chiquinha Gonzaga. As oficinas de desenho de observação vão apresentar noções de perspectiva, luz e sombra. Em um telão, serão projetadas as imagens de artistas no Municipal atuando na orquestra, no balé, além de cenários e um filme de animação. Depois, os participantes vão soltar a criatividade. Inscrições gratuitas pelo site

Aulas de música

A Escola de Música da Rocinha (EMR) está com matrículas abertas até o próximo dia 10 para crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade que tenham algum tipo de deficiência. As aulas acontecem presencialmente, na sede da escola ou online. Os alunos terão suporte individual e especializado de professores de música formados em pedagogia, psicomotricidade e psiquiatria. Desde 2019 a EMR dá apoio especializado a alunos com deficiência intelectual, como síndrome de Down e autismo, buscando a socialização e a melhoria do aprendizado deles na escola regular por meio do Ensino da Música. Atualmente o Núcleo de Acessibilidade da EMR mantém turma com 32 alunos com deficiência, mas a meta é ampliar o número de vagas. As inscrições para alunos com deficiência podem ser feitas gratuitamente por este formulário . Informações pelos telefones (21) 3322-6358 / (21) 99259-8636.

Bolsa de valores