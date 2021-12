Expectativa dos organizadores do Halleluya Solidário é atender 500 pessoas em situação de rua - Divulgação

Publicado 10/12/2021 11:40 | Atualizado 10/12/2021 13:58

Solidariedade na Lapa O Festival Halleluya vai promover um evento solidário nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, amanhã (11), a partir de 8h. A expectativa dos organizadores do Halleluya Solidário é atender 500 pessoas em situação de rua. O Halleluya é um evento sem fins-lucrativos e tem como uma de suas marcas a solidariedade. Este ano o festival, que será promovido no Bondinho Pão de Açúcar também no sábado, às 20h, será realizado em formato híbrido – com transmissão ao vivo e um público presencial de 500 pessoas. O Halleluya Solidário contará com um palco com shows e apresentação teatral. Serão disponibilizados aos assistidos pelo evento serviços médicos e assessoria jurídica, além de uma área para higiene pessoal e distribuição de café da manhã e almoço. A ação social contará com a parceria de instituições e comunidades religiosas, como a Arquidiocese do Rio de Janeiro e Fraternidade São Francisco da Providência, entre outras. Serão em média 140 voluntários trabalhando no atendimento às pessoas em situação de rua na Lapa. Maiores informações no site

Municipal de volta

Municipal de volta

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de volta às atividades presenciais, traz uma surpresa nesse fim de ano. Serão dois concertos da Série Vozes que, sob o comando do maestro titular da OSTM, Ira Levin. No sábado (11), o barítono Homero Velho interpreta Lieder eines fahrenden Gesellen, de Gustav Mahler, com arranjo de Arnold Schoenberg. Em seguida, a soprano Camila Titinger apresenta os Movimentos 3 'Litanei' e 4 'Entrueckung' (Poemas de Stefan George). A orquestra de cordas do Municipal vai executar o segundo e o terceiro movimentos do Quarteto de Cordas opus 135 de Beethoven e o 'Lebensstürme' D.94, de Schubert, em versão para orquestra de cordas de Ira Levin. O programa do dia 12 (domingo), será composto por três ciclos de Lieder de Schumann interpretados pelos cantores Camila Titinger, Fernando Portari e Homero Velho, com Maestro Ira Levin ao piano. Os concertos da Série Vozes começam às 16h. Mais detalhes no site

Rock na Ilha Após o sucesso das duas primeiras edições, em 2016 e 2017, o 'Ilha do Rock' retorna em 2021 para sua terceira edição e de casa nova - A Quadra da União da Ilha do Governador. As bandas Charles Bronson Rio, 4X Rock e Alforria estarão presentes mais uma vez no festival, e prometem repetir os shows marcantes das últimas edições. Já a banda 'Uns e Outros', volta a se apresentar na Ilha após 30 anos. O grupo insulano alcançou projeção nacional nos anos 80 com os hits 'Carta aos Missionários', 'Dias Vermelhos', entre outros sucessos. "Esse show será muito especial para a banda, pois marca o retorno aos palcos no bairro onde ela foi formada", revela o vocalista, Marcelo Hayena. Nos intervalos, a animação fica por conta do DJ Márcio Careca. O Ilha do Rock 3 acontece no sábado (11), às 20h. Os ingressos do 2º lote estão à venda, a partir de R$20. Link para compra aqui

A magia do Natal Nos dias 11, 12, 18 e 19 de dezembro, a primeira edição do Festival Aprendiz Musical invade o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB-RJ) com apresentações de orquestras e coros que vão trazer o clima e a magia do Natal a todos os visitantes. Lindas performances desenvolvidas por jovens músicos provenientes de seis projetos socioculturais de educação musical do Rio de Janeiro vão ocupar o espaço térreo do centro cultural carioca com apresentações gratuitas. A programação é dividida entre as apresentações dos corais, que, acontecerão às 13h com duração de 30 minutos, e das orquestras, sempre às 17h, com uma hora de duração. Os grupos participantes da primeira edição são Orquestra Jovem de Niterói (OJN), com participação especial do músico Sérgio Chiavazzoli, Coro Aprendiz, que fazem parte do Programa Aprendiz Musical; Orquestra Maré do Amanhã, Orquestra da Grota, Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro, Coloridos Coral e Coro infantil da UFRJ.

Bazar natalino O Galpão das Artes da Comlurb retoma suas atividades presenciais com o seu primeiro Bazar de Natal Arte e Sustentabilidade Urbana. O evento gratuito, que conta com a parceria da empresa Bota Pra Girar - Sustentabilidade Urbana, de Fernanda Cubiaco, acontece no sábado, 11 de dezembro, das 10h às 18h, no local, Avenida Padre Leonel Franca, s/n, na Gávea, embaixo do Viaduto Lagoa-Barra. O Bazar visa apoiar os artistas e artesãos voluntários que participaram das ações do Galpão nesses 19 anos, buscando amenizar as perdas que atingiram fortemente a área artística e cultural por conta da pandemia.

O evento será na área aberta do Galpão e oferecerá variadas opções de lembranças de Natal, dentro do conceito de reutilização e sustentabilidade. O visitante vai encontrar lindas e inusitadas peças confeccionadas a partir do reaproveitamento dos mais variados e diferentes resíduos urbanos, que, nas mãos dos artesãos, ganham novos significados. Entre as peças estão brinquedos lúdicos e ecológicos feitos com embalagens e tampinhas; bolsas feitas de jeans usados; bonecas de retalhos e de linhas; painel de calota de carro; quadros e brindes imantados feitos com tampinhas metálicas; toalhas de mesa, bolsas e carteiras de lacres de latas; peças diversas de rendas de filé; bolas de árvore de Natal feitas com latas de cerveja e refrigerante; enfeites de Natal de papel de revista; ornatos criados com madeira de reflorestamento; e o kit de Natal Bota Pra Girar, composto de um copo long neck, escova de dente e canudo muitos outros ornatos criados com madeira de reflorestamento de bambu.