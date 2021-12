Correção de miopia por meio de cirurgia não é indicada para quem tem menos de 21 anos - Reprodução de internet

Correção de miopia por meio de cirurgia não é indicada para quem tem menos de 21 anosReprodução de internet

Publicado 16/12/2021 18:30

Olá, meninas!

Quem tem filho em casa, sabe que é difícil manter as crianças fora das telas. E com as aulas remotas por causa do isolamento social, todo o conteúdo que os pequenos aprenderam vieram do celular, do computador e até mesmo da televisão. Por causa disso, os casos de miopia só têm aumentado. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) mostrou que, durante a pandemia, houve uma alta no número de casos de miopia infantil.

Para ajudar os pais a identificarem esses problemas e como reduzir os impactos na vida das crianças, a médica oftalmologista Tânia Schaefer afirma que, se for detectada precocemente, a miopia infantil pode ser tratada e causar menos impactos à visão. "Um dos problemas que enfrentamos é que os pais têm receio de levar os filhos ao oftalmologista, com medo de que o filho precise usar óculos e acabe sofrendo algum tipo de bullying. As crianças precisam ser examinadas por um oftalmologista com a mesma regularidade que passam no pediatra, para que possíveis problemas de visão possam ser detectados logo nos primeiros anos de vida. Complicações da visão relacionadas às altas miopias no decorrer da vida podem levar inclusive à perda irreversível da visão".

E esse é um extremo que responsável nenhum quer chegar, não é mesmo? Sabemos que para algumas crianças usar óculos pode ser um gatilho para problemas emocionais. Alguns fatores deixam os pequenos mais apreensivos: o medo do bullying, a dificuldade para brincar e praticar esportes de forma mais livre, sem falar na preocupação de perder ou quebrar os óculos e levar bronca dos pais. A pedagoga Taís Bento explica que outros tipos de procedimentos podem ajudar. "O tratamento da miopia infantil por meio de lentes de contato é uma inovação que não impacta apenas na melhoria da saúde, mas também tem reflexos positivos em questões sociais e psicológicas. A criança passa a se sentir mais independente e livre, com maior sensação de pertencimento entre os colegas. Já os pais não precisam se preocupar se a criança vai tirar os óculos na escola, por exemplo".

Aposto que vocês já ouviram falar da correção de miopia por meio de cirurgia. Só que ela não é indicada para quem tem menos de 21 anos, dependendo da estabilidade do grau e de outros fatores. Mas a doutora Tânia Schaefer explica que existem tratamentos para reduzir o problema e contribuir para o bem-estar da criança. “Já temos a opção de tratamento com lentes de contato, que não apenas corrigem a visão, como comprovadamente podem reduzir em até 59% a progressão da miopia infantil. Se uma das justificativas para não levar a criança ao oftalmologista era o receio que ela precisasse usar óculos, agora podemos trabalhar com essa alternativa”.

Interessante, né, meninas? Então, aí vão algumas dicas para ajudar a identificar alguma falha na visão dos seus pequenos. Observe se seus filhos ficam muito próximos das telas para conseguir assistir ou se mantém livros muito perto do rosto durante a leitura. Outro ponto importante é saber se os pequenos não enxergam objetos distantes, se piscam ou esfregam os olhos excessivamente e se reclamam constantemente de dor de cabeça. É bom também conversar com os professores para saber se eles estão com dificuldade de aprendizado na escola. Para Tânia, esses são sinais de que tem alguma coisa errada. "Já vi casos de pais que inicialmente achavam que o filho estava com dificuldade na escola por questões cognitivas, sendo que na realidade o problema era a criança não estar enxergando nitidamente, por isso é fundamental que estejam alertas aos sinais”.



Gostaram das dicas? É sempre importante prestar atenção no comportamento dos nossos filhos. Afinal, meninas, quem melhor que nós, mães, para identificar algum problema com nossos pequenos? Não deixem de levar as crianças nos médicos especializados, que vão receitar o melhor tratamento para eles.