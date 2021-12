Coreógrafa Deborah Colker foi destaque com o espetáculo 'Cura' com direção musical de Carlinhos Brown - Divulgação

Coreógrafa Deborah Colker foi destaque com o espetáculo 'Cura' com direção musical de Carlinhos BrownDivulgação

Publicado 14/12/2021 15:00

Olá, meninas!

No Mulherão de hoje, vamos trazer um pouco da trajetória de três mulherões que receberam o prêmio Band Inspira Rio, que homenageou pessoas que fizeram a diferença na vida dos cariocas e fluminenses neste ano. O evento chiquérrimo aconteceu no último dia 7, no teatro do Copacabana Palace, reaberto depois de 24 anos. As nossas inspirações são a coreógrafa Déborah Colker, a empresária Laura Góes e a ginasta Rebeca Andrade.

Sempre irreverente, Deborah Colker estreou com sua companhia de dança, neste ano, o elogiado espetáculo “Cura”, que tem a trilha sonora assinada por Carlinhos Brown. A trajetória de Colker é linda e dá um orgulho danado de dizer que essa mulher arretada é brasileira, como nós. A coreógrafa já recebeu o Laurence Olivier Award, na categoria mais notável em dança no mundo. Em 2009, criou um dos espetáculos de maior sucesso do Cirque de Soleil: Ovo, sobre o mundo dos insetos. Em 2016, foi a diretora de movimento da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio, coordenando os movimentos de 6 mil pessoas. Ufa! Assim que saiu do palco com o mais prêmio na categoria Cultura em mãos, Débora Colker se emocionou.

“Tão bacana esse prêmio aqui, no Copacabana Palace, esse símbolo do Rio. Eu acho que é preciso melhorar essa cidade. Chega de cair no buraco, ninguém aguenta mais. Eu sou uma carioca que acredita na dança, nessas escolas que eu tenho, nessa companhia”.

A Laura Góes também foi uma das premiadas da noite. Fiquei muito emocionada de vê-la no palco. Afinal, dona Laura tem 90 anos e, mesmo com a idade avançada, não deixa de lado a pousada que ela comanda em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O nosso Mulherão teve seis filhos e deu aulas por 47 anos. Desde 1990, comanda a cozinha da Pousada da Alcobaça, onde segue desde receitas dos cadernos de família ainda do século XIX. E vou contar uma coisa para vocês, meninas: a carne assada dela é famosíssima lá na serra fluminense. Por isso, ela ganhou o prêmio na categoria Gastronomia.

Nossa linda homenageada da noite na categoria Esporte não pode comparecer ao evento, mas não deixou de ser lembrada. A ginasta Rebeca Andrade é a campeã olímpica nos Jogos de 2021 e fez história na ginástica olímpica brasileira. Ela conquistou o ouro no salto e a prata na ginástica artística individual geral, a atleta brasileira de 22 anos se consagra como o maior nome da história da modalidade esportiva no Brasil. A atleta sofreu graves lesões antes de competir, passou por três cirurgias no joelho e quase desistiu da carreira. Mas o amor pela modalidade e o apoio que teve da família e treinadores ao longo do processo de recuperação a fizeram seguir firme no propósito de embarcar rumo ao pódio olímpico, sendo a primeira mulher brasileira a ganhar duas medalhas em uma mesma Olimpíada.

Essas são mulheres que eu adorei conhecer um pouco mais da história. São pessoas fortes, que inspiraram pela garra, pela vontade e por jamais se abaterem diante dos desafios. Verdadeiras inspirações, não acham, meninas? Inclusive, no YouTube da Band Rio vocês podem acompanhar tudo o que rolou durante a premiação, afinal, o ‘Vem com a Gente’ esteve por lá.