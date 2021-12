Cor vermelha para o Natal e Ano Novo segue como uma das maiores tendências - Divulgação

Publicado 12/12/2021 04:00

Olá, meninas!



Depois de quase dois anos de restrições e incertezas por causa da pandemia, aquela história de "não vou me arrumar porque vou ficar em casa" tem que passar longe das festas de fim de ano, hein? Afinal, mesmo com todas as dificuldades, temos que comemorar a nossa vida, nossa saúde e a oportunidade de estar com quem a gente ama. Claro, tomando sempre os devidos cuidados.



O look para a chegada do novo ciclo reflete muito a nossa personalidade e nosso desejo para os dias que virão. Pensando nisso, fui em busca de algumas opções de peças ideais para o momento. E quem traz as dicas é a estilista Anne Garcia. "Normalmente, as confraternizações duram bastante tempo, então, a melhor opção é selecionar um look bastante confortável. Escolham uma composição que sirva tanto para o dia, quanto para a noite".



É sempre bom saber combinar as peças e as cores, para não deixar nada em excesso, como explica a especialista. "Nas confraternizações, mescle as cores. Uma pantalona de seda vermelha com uma blusa branca ou uma blusa verde com uma saia branca, por exemplo, ficam um arraso".



Eu adoro peças vermelhas, acho superelegante. A cor para o Natal e Ano Novo segue como uma das maiores tendências, mas o verde escuro e o preto são perfeitos para o Natal, caso queira fugir do óbvio. Brilho, paetê e cores vibrantes, como azul, verde e, até mesmo, rosa pink, marcam presença e chamam a atenção por onde passam. Então a dica é: abusem! Já as cores neutras, como o branco ou bege, também são ótimas opções mais discretas.



E, meninas, as peças que estarão em alta e são mais indicadas para a estação mais quente do ano são: vestidos, macacões e saias, longos ou curtos. Nada de comprimento midi. A calça de alfaiataria com um blazer todo branco também é uma excelente opção, pois oferece um ar de elegância. "Escolha tecidos leves, fluídos e confortáveis como a seda, o linho ou o algodão com fibras naturais, pois são mais adaptáveis a temperaturas mais quentes, amenizando o calor".



Além da vestimenta, vale lembrar que os calçados também marcam presença e se destacam. As sandálias douradas e prateadas, de preferência confortáveis, e as rasteiras, com tiras estilo gladiadoras, são tendência e as queridinhas do momento.



Para finalizar e ajudar quem ainda está na dúvida, uma dica de look de Natal e Ano Novo da Anne é: "Para o Natal, um macacão vermelho com corte reto e decote discreto, acentuado na cintura, com uma sandália de salto preta ou nude e acessórios dourados para fechar a composição. Enquanto para o Ano Novo, um vestido monocromático prata, com muito brilho e um toque de transparência dos pés a cabeça, com acessórios discretos para a atenção ficar voltada exclusivamente para a vestimenta".



A-do-rei a dica, meninas! Anotei tudo para não esquecer. E vocês, já escolheram os looks para as celebrações? Me mostrem pelas redes sociais quais serão as peças. E lembrem-se que o importante é estar bem consigo mesma e estar com quem você ama. Cuidem-se!

BELEZA DA ALMA

“Não dependa dos outros para ser feliz e valorizado. Só você pode ser responsável por isso. Se você não pode se amar e se respeitar, ninguém poderá fazer isso por você” - Stacey Charter