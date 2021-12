Centro de Convenções do Fairmont Rio recebeu a 6ª Edição do coletivo New Concept Rio especial de Natal - Divulgação

Centro de Convenções do Fairmont Rio recebeu a 6ª Edição do coletivo New Concept Rio especial de NatalDivulgação

Publicado 18/12/2021 17:16

Olá, meninas!

Como eu havia falado, o Centro de Convenções do Fairmont Rio recebeu ontem (17), a 6ª Edição do coletivo New Concept Rio especial de Natal. O evento teve entrada gratuita e reuniu mais de 50 marcas empreendedoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, de diversos segmentos como moda, decoração, gastronomia e música. A novidade foi a ação beneficente, em parceria com o Santuário Cristo Redentor e a

Obra Social O Sol. Em comemoração aos 90 anos do monumento, parte da renda proveniente

da venda dos produtos licenciados do Cristo Redentor e da loja O Sol Artesanato foram revertidas

para os projetos sociais atendidos pelo Setor Cristo Sustentável do Santuário e pela obra social. O evento foi organizado por Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu.

Curadoria das marcas expositoras fica a cargo de Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu Divulgação “Criamos um espaço de venda singular, podemos dizer que é um novo conceito de vender, comprar, se divertir e acumular experiências em um espaço único e maravilhoso. Além disso, faz muito tempo que queríamos fazer uma parceria com alguma obra social. a oportunidade surgiu quando o padre Omar visitou uma edição anterior do nosso evento e teve essa ideia de colaboração. Nosso coletivo é formado por muitas marcas legais, feitas por pessoas que estão preocupadas com as outras. É uma ótima oportunidade de conhecer clientes, já que muitas vendam foram feitas virtualmente”, comentou Patrícia.

A celebração começou logo cedo com um delicioso café da manhã servido no restaurante do hotel. Eu estive presente e fiquei muito feliz por reencontrar tantas pessoas queridas. E querem saber? O melhor de tudo é poder ajudar quem precisa. Afinal, esse é o papel da madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, né meninas? Ver as parcerias se fortalecerem, se estabilizarem, é gratificante porque acompanho de perto o esforço que a equipe do Santuário faz para continuar salvando vidas.

Evento reuniu mais de 50 marcas empreendedoras do Rio de Janeiro e de São Paulo Divulgação Não à toa, eventos como o New Concept Rio são fundamentais para que esses resultados sejam alcançados. Como disse o reitor e presidente da Obra Social O Sol, Padre Omar Raposo. “Ao longo do ano, inúmeras parcerias institucionais garantiram o bom êxito das nossas ações solidárias. Temos agora, nesse belíssimo evento, outra exemplar oportunidade”.

Os visitantes puderam apreciar a gastronomia e música do Fairmont Rio durante o dia inteiro. aAém do café da manhã, com uma vista espetacular da Praia de Copacabana, o público pode aproveitar o almoço no Marine Restô, com pratos assinados pelos chefs Jérôme Dardillac e Carlos Cordeiro. O dia foi encerrado em grande estilo, com o show de rock com o artista Tibi à beira da Infinity Pool.

Apesar de ser o último New Concept Rio do ano, Patrícia já adianta algumas novidades para 2022 . "Estamos em busca novas parcerias, a ideia é continuar articulando com as marcas, os proprietários e donos de espaços. Queremos que o evento circule pela cidade. Por isso, já estamos nos preparando para chegar à Barra da Tijuca, e não ficarmos apenas na Zona Sul".