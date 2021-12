DJ Taty Zatto prepara ceia fitness para o Natal - Vitória Braga/ Divulgação

Publicado 19/12/2021

Rio - Os preparativos para o Natal já estão a todo vapor. Um item importante desta data é, claro, a ceia. Mas ao contrário do que muitos pensam, é possível não ganhar uns quilinhos a mais nesta época do ano. Prova disso é a DJ Tati Zatto que não abre mão da sua dieta: o cardápio dela é todo fitness. "Com o passar do tempo reeduquei minha alimentação. E por que não manter os hábitos no Natal? Para mim não é sacrifício. Virou hábito, tenho prazer com alimentos saudáveis", comenta a artista.

A beldade, no entanto, destaca que em sua casa também tem a ceia tradicional, mas a dela é bem diferente. "Sempre tem a ceia tradicional para a minha família. Mas para mim tem um cardápio diferenciado. Para petiscar tem chips de batata doce e pasta de grão de bico. No prato principal não pode faltar rocambole de lentilha e lasanha de abobrinha e berinjela, que eu amo. De sobremesa, rabanada light feita no forno".

A DJ ainda conta que passará a data em família. "Esse ano vamos celebrar o Natal lá em casa. Com meus filhos, marido, enteados, meu cachorro e meu pai. Com direito a comida boa e muito amor. Mais do que nunca tenho certeza que família é tudo de mais precioso que podemos ter", afirma.

Para quem quiser manter a linha na alimentação neste fim de ano, uma boa notícia: Taty Zatto enviou ao DIA duas receitinhas de sua ceia. Confira!

Rabanada fitness

Ingredientes:

- 1 pão de rabanada

- 1 litro de leite desnatado

- 1/2 lata de leite condensado diet

- 3 ovos médios

- Açúcar diet a gosto

- Canela a gosto



Modo de preparo

Corte o pão em fatias largas. Misture os ovos com o leite desnatado e a 1/2 lata de leite condensado diet, pegue cada fatia de pão já cortado e mergulhe nos ingredientes misturados. Coloque em uma forma grande forrada com papel alumínio. Leve ao forno médio até dourar as fatias de pão. Após retirá-las do forno, passe as rabanadas no açúcar diet já misturado com a canela e, se desejar, jogue a outra parte do leite condensado diet que sobrou em cima das mesmas.

Rocambole de lentilha

Ingredientes

- 1 xícara (de chá) de lentilha crua

- 1 e 1/2 xícara (de chá) de água

- 2 folhas de louro

- 1/4 de xícara (de chá) de quinoa em grãos

- 3 colheres (de sopa) de azeite

- 5 dentes de alho bem picados

- 1 xícara (de chá) de cebola bem picada

- 2 colheres (de sopa) de suco de limão

- 1 colher (de sopa) de orégano desidratado

- 1/2 colher (de chá) de cominho (opcional)

- 1/2 xícara (de chá) de aveia em flocos

- 1/2 xícara (de chá) de farinha de trigo integral

- Sal a gosto

Para a montagem

- 2 xícaras de molho de tomate caseiro

- 1 xícara (de chá) de purê de batatas

- 6 unidades de vagem grandes

- 6 palitos de cenoura

- Papel Manteiga, papel alumínio ou plástico

- Óleo

Modo de preparo

Coloque a lentilha em uma vasilha, cubra com o dobro de água e deixe de molho por 8 horas. Escorra, lave bem e coloque em uma panela, juntamente com 1 e 1/2 xícara de água e as folhas de louro e deixe cozinhar. Enquanto isso, coloque a quinoa em uma vasilha pequena, cubra com água quente e deixe de molho por 2 minutos. Escorra lave bem e reserve. Quando a lentilha estiver quase sem água, retire as folhas de louro, adicione a quinoa, misture e deixe cozinhar até a água do cozimento secar completamente. Em seguida, adicione o azeite, o alho, a cebola, o suco de limão, o cominho, o orégano e tempere com sal a gosto. Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, mexendo sempre para não queimar. Desligue e acrescente a farinha de trigo integral, a aveia em flocos, misture bem e deixe esfriar completamente, para não atrapalhar a montagem. Enquanto isso, prepare o molho de tomate e o purê conforme o seu gosto. Também cozinhe 6 unidades de vagem e 6 palitos grandes de cenoura em água fervente por 5 minutos. Escorra e reserve.

Pré-aqueça o forno a 240ºC e coloque uma folha de papel manteiga com cerca de 40cm sobre uma superfície limpa. Distribua a mistura de lentilha e quinoa até formar um retângulo e aperte bem, ajeitando as laterais. Dê uma distância da borda e distribua uma camada de purê. Disponha a vagem e a cenoura sobre ele e em seguida enrole o rocambole. Procure deixar o rocambole bem firme, e para isso aperte bem. Unte uma assadeira antiaderente com uma colher de sopa de óleo, disponha o rocambole sobre ela e pincele óleo sobre toda a superfície dele.

Leve para assar por 30 minutos a 240ºC e em seguida retire do forno. Cubra o rocambole com metade do molho e deixe a outra parte para a hora que for servir. Devolva ao forno por mais 10 minutos e está pronto.