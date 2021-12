Saladas servidas em bolws pequenos são opções saudáveis e saborosas - Reprodução internet

19/12/2021

Olá, meninas!

Fim de ano sempre lembra confraternização, amor, celebração e... comida! Afinal, quem não gosta de comer aquela rabanada natalina saborosíssima? São tantas opções que às vezes a gente se pergunta “como eu vou me recuperar depois de enfiar o pé na jaca desse jeito?”. Então, como eu sei que vocês adoram dicas, eu trouxe algumas para deixar as ceias de fim de ano mais saudáveis.

A consultora em nutrição Bruna Nogueira sugere um cardápio completo e equilibrado para comer sem culpa. “O mais importante nestes momentos é a celebração e estar próximo de pessoas queridas. Algumas receitas fazem parte da cultura alimentar e da tradição familiar, e nem sempre precisam ser excluídas ou substituídas. Faça as melhores escolhas possíveis, modere na quantidade de alimentos consumidos, procurando se servir apenas uma vez e coma com calma, prestando atenção na sua mastigação, além do sabor e cheiro das preparações que estão no seu prato. Assim você aproveita essa época tão especial sem comprometer a sua saúde”. Vamos conferir, então, como fazer essas trocas inteligentes na hora da mesa farta, em cada fase do jantar:

Entrada

Aproveitando o calor, invista em entradas refrescantes: barquinhas feitas com pão de forma integral e torradas e recheios magros como patê gelado de atum com creme de ricota e cebolinha, frango com requeijão ou guacamole. Também vale apostar em saladas servidas em bowls, feitas com mix de folhas, azeitona, palmito, castanhas picadas e croutons. Ricas em fibras, essas opções de entrada ajudam a saciar a fome e a controlar as porções consumidas do prato principal.

Prato Principal

Os assados são a atração principal. Aves como peru e chester são ótimas opções. Para não exceder nas calorias, a dica é não consumir a pele. O lombo suíno, acompanhado de um molho de laranja, maracujá ou damasco, também é uma sugestão nutritiva para o prato principal da ceia. Uma alternativa é o bacalhau assado, servido com batatas, pimentões e azeitonas. Se preferir comer o tender ou pernil, que são um pouco mais calóricos, modere na quantidade, mas não deixe de aproveitar a ceia.

Acompanhamentos

Os acompanhamentos também são adaptáveis. A farofa, por exemplo, pode ser feita sem bacon e uma parte da farinha pode ser substituída por aveia em flocos. Acrescentar vegetais como cenoura ralada ou alho poró e ovos cozidos bem cortadinhos deixam a farofa mais nutritiva, rica em fibras e proteínas. Para a maionese, a dica é não exagerar na quantidade de batata e acrescentar mais vegetais como vagem e cenoura. Por fim, sempre vale servir uma salada colorida, arroz branco ou batatas assadas com alecrim e azeite.

Sobremesas

É possível reduzir algumas calorias nas sobremesas, trocando alguns ingredientes. O pudim pode ser preparado com leite condensado light e leite semidesnatado, ao invés das versões tradicional e integral. O mousse feito com a fruta e iogurte semidesnatado dispensa o creme de leite. Já o pavê pode ser feito à base de biscoitos integrais, leite semidesnatado e iogurte, além de apostar nas frutas, ao invés das industrializadas em calda para colocar à disposição na mesa de sobremesa. Gosta de bolo ou biscoito natalino? Aposte na farinha de trigo integral, aveia em flocos e açúcar mascavo substituindo a farinha de trigo e o açúcar refinados na hora de fazer essas preparações tradicionais da época.

Bebidas

Substitua o refrigerante por drinks sem álcool refrescantes, como água com gás misturada com limão ou maçã verde, sucos de fruta misturados com chás, suco natural ou água de coco batida com frutas vermelhas. Modere na ingestão de bebida alcoólica: uma taça de vinho ou espumante para brindar é o suficiente para selar a noite! Para Bruna Nogueira, essas receitas vão fazer você se deliciar sem ficar com peso na consciência. "Estas diversas sugestões comprovam que é possível adaptar os pratos tradicionais substituindo ou adicionando ingredientes que deixam a preparação mais nutritiva, sem perder o sabor".

Eu a-do-rei as dicas, meninas. Estou louca para ver como vão ser as receitas de vocês neste fim de ano. Me mostrem nas redes sociais! E que todas nós tenhamos boas festas.

