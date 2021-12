Mileide Mihaile relembra pressão estética que sofreu após o nascimento do filho - Reprodução/Instagram

Rio - Mileide Mihaile abriu o jogo ao falar sobre os procedimentos estéticos que realizou após o nascimento de Yhudy, seu filho com Wesley Safadão. A ex-peoa revelou que decidiu passar por cirurgias plásticas após sofrer com a pressão estética por causa do peso que ganhou durante a gestação.

"Quando meu filho nasceu, engordei muito, e a cobrança foi grande. Fiz uma lipo e coloquei prótese de silicone. Me arrependi do primeiro procedimento, porque foi um sofrimento grande. Achei que me mutilei", declarou em entrevista ao site UOL.

A influenciadora ainda relembrou as dificuldades que enfrentou com o pós-operatório: "Foi muita dor e sofrimento para me recuperar. Dediquei um tempo nessa recuperação que daria o mesmo se fosse [emagrecer] de forma natural. E nem ficou legal. Emocionalmente, fiquei abalada. Não repetiria. Deveria ter respeitado meu tempo, mas peguei pilha. E não faz sentido, porque a lipo é só na barriga. O resto do corpo fica todo precisando de remendo", destacou Mileide.