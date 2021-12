Gloria Maria celebrou o Natal com árvore em formato de fênix após ano de superação - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 15:55

Rio - O Natal é época de ressignificar e renovar energias, esperanças e o que for desejado! A apresentadora Gloria Maria parece entender bem o significado do Natal e publicou uma foto especial mostrando que sua a árvore de Natal de 2021 é em formato de fênix.

O pássaro da mitologia grega renasce das próprias cinzas, se renovando. Em 2019, a jornalista descobriu um tumor maligno no cérebro e em 2020, anunciou que se recuperou totalmente da doença. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre o que vem tirando dos últimos anos. "Esses últimos 2 anos desafiantes para todos nós, para mim tem sido especialmente inacreditáveis!", contou

"Venho tentando aprender a arte de viver sem ter medo do medo! Me transformei numa FÊNIX! Venho renascendo a cada dia. E para deixar marcado esse tempo, transformei minha árvore de Natal no pássaro que renasce das cinzas! Vida que segue! Um Natal de amor incondicional para vocês”, completou.

