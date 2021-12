Juliano Laham e Namorada - Reprodução Internet

Publicado 26/12/2021 16:12

Embora o Natal tenha causado uma devassa na vida amorosa de alguns casais famosos, o contrário ocorreu nas vidas de Juliano Laham e Raphaela Palumbo. Eles reataram o namoro após uma onda de rumores apontarem que o ator havia traído a apresentadora durante as gravações da novela Gênesis.

O fato ocorreu em outubro, e Raphaela chegou a fazer um desabafo nas redes sociais confirmando o término e pedindo respeito por parte dos seguidores. Mas ela perdoou os supostos deslizes do rapaz e eles estão juntos novamente.

Tanto que eles viajaram ontem (25) para a badalada São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, na companhia de amigos, onde irão passar o Réveillon. Os dois já estão compartilhando alguns registros juntos desde que chegaram na cidade.

Traição

Raphaela ficou bastante incomodada quando viu um vídeo, gravado por uma amiga, em que Juliano aparecia conversando por videochamada com Letícia Almeida, sua parceira na novela Gênesis. O tom íntimo entre os dois já deixou a namorada do ator irritada, mas o agravante foi o comentário feito pela mulher que gravava a conversa dos dois: "Eu amo esse romance".

Em outubro, Raphaela usou as redes sociais para informar o término do namoro. "Diante das notícias que têm circulado nos últimos dias, gostaria de dizer que não tenho mais um relacionamento com o Juliano. Peço que respeitem o momento, tanto meu quanto dele. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio", disse ela na ocasião.