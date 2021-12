Juliette - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2021 17:30

Ninguém duvida que Juliette é um verdadeiro fenômeno! Após se tornar a campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, a cantora continua conquistando novos fã e admiradores, mesmo fora do confinamento. É que nesta segunda-feira, ela atingiu a impressionante marca de 33 milhões de seguidores em seu Instagram e, claro, fez um post para comemorar o fato.

Nas redes, Juliette postou uma foto descontraída na mesma rede social. De calça jeans e uma blusa branca, a cantora mostrou um sorrisão posando para a foto. Na legenda das fotos, a estrela escreveu: "33 milhões. Esse caminho é mais feliz porque tenho vocês".

A ex-participante do reality show, atingiu 29 milhões de seguidores em maio deste ano. Na grande final do "Big Brother Brasil 21", Juliette se chocou após o apresentador Tiago Leifert revelar que a advogada paraibana conseguiu 24 milhões de seguidores enquanto estava no confinamento. Vale lembrar que Juliette é a ex-participante de toda a história do "BBB" a ter o maior número de seguidores no Instagram.