Angélica e Luciano HuckReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2021 16:10

Ah, o amor... Os apresentadores Luciano Huck e Angélica ativaram o "mood" férias e decidiram compartilhar um pouquinho dos momentos de descanso com seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira. Na redes social, a loira publicou algumas fotos do casal durante um passeio de barco no litoral.

"Mood férias!!! A gratidão é o oxigênio do coração", escreveu elana legenda das fotos. Com as gravações do programa "Domingão com Huck", na Globo, adiantadas, já que no dia 2 de janeiro a atração exibirá a entrega dos troféus da premiação Melhores do Ano, Huck aproveitou para curtir a última semana de 2021 em família.



No post, Angélica não revelou o destino do casal. No entanto, habitualmente eles celebram a virada do ano em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.