'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' arrecada US$ 1 bilhão - Reprodução

'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' arrecada US$ 1 bilhãoReprodução

Publicado 27/12/2021 14:25 | Atualizado 27/12/2021 14:29

Rio - O filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" arrecadou mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões) em bilheterias ao redor do mundo e se tornou o primeiro longa a conquistar esse feito durante a pandemia da covid-19. O filme alcançou a marca de mais de US$ 1 bilhão após apenas 12 dias da estreia. Agora, ele faz parte de um grupo de obras como "Vingadores: Ultimato", que alcançou a marca em cinco dias, "Vingadores: Guerra infinita", que conseguiu o mesmo feito em 11 dias e "Star wars: o despertar da força", que também levou 12 dias para chegar a este número.

Os números correspondem ao desempenho mundial e colocam o terceiro filme do ator Tom Holland interpretando o personagem como o segundo que mais arrecadou na história da Sony Pictures, estúdio que compartilha os direitos do Homem Aranha com a Marvel. O primeiro na lista é "Homem-Aranha: Longe de Casa", que arrecadou US$ 1,13 bilhões. No entanto, essa marca pode ser ultrapassada em breve.



"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" também é o filme que mais arrecadou em 2021 e um dos poucos que chegou a conquistar a marca de US$ 1 bilhão sem estrear na China. Nos últimos anos, o país asiático se tornou uma peça fundamental dos estúdios de Hollywood para incrementar o faturamento dos blockbusters.

Só no Brasil, o longa já arrecadou US$ 37 milhões, o equivalente a cerca de R$ 210 milhões.