Deborah Seccoreprodução do Instagram

Publicado 27/12/2021 15:55 | Atualizado 27/12/2021 15:56

Deborah Secco aproveitou a manhã de sol, nesta segunda-feira (27), para relaxar em sua casa, no Rio, e, de quebra, encantar seus seguidores do Instagram ao exibir sua ótima forma. A atriz, de 42 anos, compartilhou cliques em que aparece com um biquíni sem alças, se bronzeando na varanda.



"Segundando nas férias. Vem sol", legendou Deborah, que é mãe de Maria Flor, de 6 anos de idade, fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura. A estrela já está em clima de fim de ano e tirou alguns dias para descansar e aproveitar mais tempo com a família em sua residência.