Maite Perroni e Alejandro Speitzer em Desejo Sombrio, da Netflix - Netflix

Maite Perroni e Alejandro Speitzer em Desejo Sombrio, da NetflixNetflix

Publicado 27/12/2021 16:53 | Atualizado 27/12/2021 17:02

Rio - A Netflix anunciou, na tarde esta sexta-feira, a data de estreia da segunda temporada da série "Desejo Sombrio", protagonizada pelos atores mexicanos Maite Perroni e Alejandro Speitzer. A temporada final da série, que chamou a atenção por apresentar cenas ousadas, está marcada para 2 de fevereiro de 2022.

fotogaleria

"A segunda temporada de Desejo Sombrio chega dia 2 de fevereiro e agora eu já estou animada pra 2022 começar logo", escreveu o perfil brasileiro da plataforma de streaming no Instagram. Maite também anunciou o retorno em sua conta oficial. "O amor e o desejo regressarão em 2022", anunciou a ex-RBD.

Na trama da primeira temporada, Alma (Maite Perroni) suspeita ser traída pelo marido e decide se envolver com Dario (Alejandro Speitzer), rapaz de metade da sua idade. Após uma noite com Dario, “um acontecimento trágico faz com que ela comece a desconfiar de todos ao seu redor”, diz a sinopse da produção.