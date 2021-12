Ana Clara e Gleici - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2021 16:46

Quatro anos após participarem do "Big Brother Brasil 18", Gleici Damasceno, campeã da edição, e Ana Clara mantiveram a amizade mesmo após o reality show da Globo. E para celebrar a parceria, as duas resolveram viajar para Paris, na França, onde passarão a virada de ano.

"Quatro anos depois, seguimos juntas!", disse Ana Clara no Instagram. "Celebrando quatro anos da nossa amizade. Minha primeira viagem para a Europa, olhem quem está aqui comigo. Estamos em Paris juntas!", completou Gleici. E os fãs dessa amizade, claro, também estão celebrando o encontro.

Ao que tudo indica, Mahmoud Baydoun, que também participou do “BBB18” e esteve na última edição do “No Limite“, deve se juntar a dupla. Os três ficaram muito amigos na temporada e desde então, mesmo com a rotina corrida, continuam amigos e se encontrando.