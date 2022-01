Tiago Leifert e Daiana Garbin revelam que filha de um ano está com câncer raro - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2022 11:19 | Atualizado 29/01/2022 11:29

Rio - Tiago Leifert e sua esposa, Daiana Garbin, surpreenderam seus seguidores, na manhã deste sábado (29), ao revelar que a filha do casal, Lua, está com câncer. Em vídeo publicado no Instagram, os jornalistas explicaram que a criança de um ano desenvolveu tipo raro de câncer nos olhos, que atinge as células da retina, afetando a visão da pequena.

"Oi pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama artinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou como no caso da nossa filha, bilateral", contou Daiana.

Em seguida, a youtuber acrescenta que o objetivo do vídeo é alertar os pais que têm filhos pequenos que ainda não sabem se comunicar. "É muito difícil descobrir este câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Normalmente é algo que acontece em crianças muito pequenas, quando ela não consegue expressar e os pais não sabem", alertou.

"A gente teve muita sorte ao descobrir porque a Lua sempre enxergou tudo. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Ele dizia, 'tem algo errado no olhinho da Lua' e eu dizia, 'para, larga de ser chato, não tem nada'. Até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse o olho de gato", relembrou Daiana.

Ex-apresentador do "BBB" e do "The Voice Brasil", na TV Globo, Tiago Leifert conta que o casal precisou conversar bastante antes de decidir expôr o caso de Lua nas redes sociais. "A gente tá tratando há quatro meses e pensamos se deveríamos falar alguma coisa [...] e vocês que acompanham sabem que a gente é muito discreto, dificilmente a gente compartilha alguma coisa", afirmou. "Se a gente conseguir que um casal leve uma criança ao médico a gente vai conseguir ficar muito feliz", completou, reafirmando o objetivo do vídeo.

Leifert ainda confirmou que a situação foi o motivo de sua saída da TV Globo antes da data prevista, após se demitir da emissora onde trabalhou durante 15 anos. "Foi isso que me tirou do 'The Voice' e agora a gente tá começando a se organizar, trabalhar, tentando viver de novo. Estamos tentando ficar bem", declarou o comunicador.

Nos comentários, várias celebridades manifestaram o apoio ao casal e enviaram mensagens carinhosas. "Todo amor e oração! A Lua é preciosa e tem a sorte grande de ter vocês. Já deu tudo certo", afirmou Rafa Kalimann. "Muita força e amor pra vocês! E obrigada pelo vídeo mais que necessário", acrescentou a ex-BBB Mari Gonzalez. "Desde a primeira vez que falamos, você me mostrou uma fé inabalável na cura e é isso que está acontecendo! Amo você!", completou Marcos Mion.

