Publicado 29/01/2022 10:49

Rio - Nego do Borel usou suas redes sociais para brincar com a situação de um imóvel que possui. Uma mansão do cantor no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, pode ser alvo de penhora por dívidas de IPTU não pagas . Devendo R$ 27 mil, o cantor reagiu à notícia de forma irônica em seus Stories do Instagram, onde publicou a foto de um telejornal que repercutia o caso.

"Quebrei. Alguém me empresta 27 mil?", escreveu na legenda da postagem, acrescentando um emoji de tristeza, com a música "Deu Ruim" de fundo. Segundo decisão da Justiça do Rio, a dívida do artista é referente aos anos de 2017, 2018 e 2020, e Nego do Borel chegou a ser procurado por oficiais que não tiveram sucesso.

Uma oficial de Justiça ainda será encaminhada ao imóvel para tentar encontrar Nego do Borel pela última vez e a sentença pode ser revertida caso o funkeiro pague o valor devido em até cinco dias úteis. Caso contrário, a mansão do artista será penhorada e passará por avaliação para venda. Atualmente, o cantor está no Rio de Janeiro e deve se apresentar, neste sábado, em um evento no morro do Vidigal.