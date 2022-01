Ana Paula Araújo e Pedro Correa - Reprodução/Instagram

Ana Paula Araújo e Pedro Correa Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 21:00

Rio - De cara limpa, Ana Paula Araújo curtiu passeio de barco com o namorado, Pedro Correa, nesta sexta-feira. A apresentadora do "Bom Dia, Brasil", telejornal matinal da TV Globo, aproveitou momento de lazer das férias para posar agarradinha ao amado.

fotogaleria

"Minha jangada vai sair para o mar", escreveu a jornalista na legenda da publicação. No clique, Ana Paula aparece com um look branco enquanto Pedro segura o celular sem camisa.

"Você merece. Feliz férias", desejou uma seguidora. "Que lindos, cara da riqueza. Curta, amore, suas maravilhosas férias", disse outra. "Lindos", elogiou uma terceira pessoa.