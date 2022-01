Duda Reis - Reprodução

Rio - Duda Reis desagradou uma amiga após ser flagrada em clima de romance com o ator André Luiz Frambach. Ex-namorada do galã, a influenciadora usou seus Stories Instagram para desabafar após ser divulgado um vídeo em que os artistas surgem agarrados.

"Não vou dizer que eu já esperava isso vindo dela, porque você nunca espera uma coisa dessas vindo de uma pessoa que você chama de amiga", disparou Rafaella, nesta quinta-feira. As especulações de que Duda e André estariam juntos surgiram após a página de fofocas Gossip do Dia publicar um vídeo do suposto casal, em um restaurante no início de janeiro.

A influenciadora continuou o desabafo relembrando o longo relacionamento que tem com Duda: "Mesmo eu estando aqui em Los Angeles, a minha amizade com ela é de muitos anos atrás. E pra mim, amizade não quer dizer tempo e distância. Amizade pra mim, é algo que você se conecta com a pessoa e mantém aquilo independente de qualquer coisa", declarou.

"A minha história com ele [André Luiz] se encerrou três anos atrás quando ele me traiu. Nós terminamos e eu nunca mais fui atrás dele e vice versa. Cada um seguiu sua vida", afirmou sobre o ator, que também viveu um breve romance com Larissa Manoela. "Vivendo e aprendendo. Quero muito que os dois sejam felizes. Isso não condiz com os valores que eu acredito para mim, manter pessoas assim ao meu lado", completou, dando a entender que não pretender estender a amizade com Duda Reis.