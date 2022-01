Mansão em que Gabriel Medina viveu com Yasmin Brunet é colocada à venda; confira fotos!

Rio - Gabriel Medina pretende vender a casa em que viveu boa parte de sua trajetória com sua ex-mulher, Yasmin Brunet. O surfista colocou a mansão à venda em um site especializado por R$ 8 milhões. A residência fica localizada na Praia de Maresias, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo.

Com 223 metros quadrados, cinco quartos e seis banheiros, a casa acomodou festas do ex-casal como o último Réveillon. No Instagram, é possível vê-los na companhia de amigos na virada do novo ano. O pai de Yasmin, seu Armando Fernandez, ex-marido de Luiza Brunet, também estava presente.

Apesar deles anunciarem a separação apenas nessa semana, o imóvel já está há venda há algumas semanas. Quem comprá-lo, vai receber um imóvel localizado a poucos metros da praia, mobiliado e cheio de ambientes, como um espaço gourmet, jardim, lareira, churrasqueira, lavanderia e sauna.







