Publicado 28/01/2022 14:05 | Atualizado 28/01/2022 15:24

Rio - Viih Tube, 21 anos, declarou por meio das suas redes sociais que estava encerrando temporada de "farra" com festas e affairs. No entanto, a influenciadora está com uma certa dificuldade para encerrar esse ciclo, já que vem recebendo convites para jantares românticos e recusando todos por "preguiça".

"Percebi que quero jantar romântico, mas todos que me mandam mensagem eu ignoro por preguiça. Estou querendo milagre?", disse ela.

A influenciadora aproveitou bem sua fase de solteira, ela ficou com seu colega de confinamento Arthur Picoli e beijou 46 pessoas na "Farofa da Gkay". A ex-BBB também teve um breve affair com o ex-fazenda Lipe Ribeiro.