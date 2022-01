Taís Araújo e Rose do Bronze - Reprodução Internet

Publicado 28/01/2022 15:02 | Atualizado 28/01/2022 15:08

Rio - Taís Araújo, 43 anos, ganhou uma homenagem da vendedora Rose do Bronze. A atriz fez questão de publicar o vídeo em sua conta no Instagram e disparou muitos elogios a ambulante. Além disso, ela ainda revelou que quer conhecer Rose e a chamou para um feat.

"Eu passei o mês inteiro cantando "Chama a Rose, chama a Rose, quer fazer um bronze hoje?" e olha que coincidência: minha amiga @andreiabrasis me enviou esse vídeo da Rose no seu corre de todo dia, especialmente pra mim! Quase não acreditei quando te vi me citando no vídeo", começou a atriz.



"@rose.bronze40 você é genial! Uma marketeira nata, seu jingle é um sucesso. Na praia, na pista, no transporte público, sensacional e criativa demais! Bora fazer esse feat? Quero te conhecer", completou ela.

"Taís Araújo, a Rose do bronze te espera aqui na praia para fazer o seu bronze e te deixar da cor do pecado. Você já tem a cor do pecado e vai ficar com aquele bronzeado maravilhoso ainda. Lázaro Ramos um beijo pra você e vem fazer meu bronze", disse Rose no vídeo.

Rose do Bronze começou a ganhar notoriedade na internet após um viralizar um vídeo no Tik Tok onde ela aparece vendendo uma fórmula mágica para bronzeamento com um biquíni de fita isolante. A carioca de 40 anos é moradora da comunidade Complexo do Alemão e faz sucesso nas praias do Rio de Janeiro com seu jeito inovador de vender parafina. O produto foi desenvolvido pela carioca e custa R$ 10.

"Quer fazer um bronze hoje, chama a Rose. Olha a parafina! Faz magrinha, faz gordinha, preta, loira e ruivinha. Não precisa ter vergonha, vem fazer sua marquinha", trecho a música cantada por ela.

