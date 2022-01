Isaac Bardavid, dublador do Wolverine no Brasil - Reprodução/Instagram

Isaac Bardavid, dublador do Wolverine no BrasilReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 12:45 | Atualizado 28/01/2022 12:47

Rio - Isaac Bardavid está internado em estado grave aos 90 anos em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O dublador, que dá voz ao Wolverine, herói da saga "X-Men", teve agravamento em seu quadro de enfisema pulmonar, doença que causa tosse e dificuldade para respirar.

fotogaleria

A informação foi confirmada pelo filho do dublador, João, nas redes sociais, nesta semana. "Uma notícia ruim: Isaac encontra-se internado com agravamento significativo de seu enfisema. Juntem-se a nós em orações. Por favor evitem dar noticias falsas, peço que antes de comentar alguma bobagem tenha respeito aos familiares e aos fãs do Isaac. Só 3 familiares estão em contato com o hospital, portanto, não invente noticias", escreveu ele.

O filho do dublador ainda contou um breve resumo sobre o quadro de saúde de Isaac. "Desde sempre tem problema de respiração, a doença dele está dentro do grupo DPOC. O nível de oxigenação dele sempre foi abaixo do considerado normal. Devido a idade avançada a doença estava insistindo em manter a oxigenação muito baixa, mesmo ele usando os aparelhos que já possui em casa, então ele precisou ser levado para tratamento no hospital. Está internado com auxilio de respiração mecânica. Não sei se irei atualizar as redes sociais todo dia, porque me dói muito falar sobre isso. Peço que quem acredite em religião, reze por ele", completou.

Isaac é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Ele já deu voz a personagens como o Esqueleto, de "He-Man", e o Tigrão, do "Ursinho Pooh". Ele também participou da franquia "Shrek" e atuou em produções da Globo, como "Escrava Isaura" (1976), "A Padroeira" (2001), "Sítio do Picapau Amarelo" (2006-07). Seu último trabalho como ator foi no filme "Carcereiros", lançado no ano passado.