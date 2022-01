Kaio Viana - reprodução do instagram

Publicado 27/01/2022 18:04

Rio - Kaio Viana é dono do hit “Formosa”, que viralizou como áudio mais usado no tiktok em toda a América Latina. O cantor confessa que se surpreendeu com o sucesso da canção. Inclusive, vários famosos já publicaram vídeos curtindo a música e fazendo a coreografia. Entre eles estão: Virgínia, Carlinhos Maia e Álvaro.

“Escrevi o refrão dessa música tomando banho, assim que saí já falei que tinha muita chance de ser trend no Tik Tok, algumas semanas depois do lançamento do clipe vi algumas dancinhas no Tik Tok e no Instagram, na segunda vez que olhei já tinha milhares de vídeos. Fiquei muito feliz de ver famosos que eu acompanho na internet tanto ouvindo a música quanto fazendo a dancinha, hoje somos um dos áudios mais usados no Brasil e na América Latina,” comemora o cantor.