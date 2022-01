Alok e Romana Novais curtem dia de praia em família - Reprodução Internet

Publicado 28/01/2022 10:20

Rio - Romana Novais, mulher do DJ Alok, postou no Instagram algumas fotos em que o casal aparece na praia com os filhos, Ravi, de 2 anos, e Raika, de 1. Apaixonados, Alok e Romana curtiram uma praia em família e posaram abraçadinhos para fotos.

"Amo tanto nossos momentos juntos", escreveu Romana na legenda das imagens. "Te amo, minha princesa. Obrigado por tudo", respondeu Alok. Os fãs fizeram vários elogios. "Lindos", escreveu a atriz Marina Ruy Barbosa. "Família linda", disse uma fã. "Que casal top", disse outra pessoa. "Inspiração", disse uma admiradora.