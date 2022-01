Carol Dantas - Reprodução: Web

Publicado 27/01/2022 18:02

Rio - Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, usou o Instagram para desabafar sobre o trabalho que é ser mãe. O relato da influenciadora veio após o pai do craque afirmar, durante o documentário sobre a carreira do jogador, que "ter filho com dinheiro é fácil".

"Ser mãe também é um grande trabalho! Quero ver quem acha que é 'fácil', cuidar tão bem. Amo ser mãe, principalmente se ser mãe fosse só brincar e passear com o filho, ir para parque na rua. Correr, brincar, brincar, jogar. Se fosse assim estava ótima. Mas ser mãe é cansativo, mesmo assim eu amo todas as funções. Ser mãe é uma empresa. Só que a mãe, e alguns pais também, faz todas as funções. Na alimentação, nos estudos, no futuro, nas amizades. Explicar as coisas para seu filho. Fazer almoço, lavar a roupa", afirmou.

"Não é só pensar em comprar roupa. Tem que pensar o que é melhor para alimentação e educação. É muito difícil. Ainda mais que hoje em dia está muito difícil de educar, às vezes você quer uma coisa para seu filho, mas há tantas informações vindo de tantos lugares. Aqui em casa eu não deixo o Davi ficar usando computador e celular o tempo inteiro. Ele usa mais quando viaja, ou vai para a casa do pai dele. Aqui em casa só de fim de semana."



"A fase dos 10 anos está sendo engraçada. No meu caso, aqui em casa, parece que ele não sabe se ele quer entrar na pré-adolescência ou continuar sendo uma criança. Fico meio perdida!", encerrou.