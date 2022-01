Carolina Ferraz no - Reprodução: Web

Rio - Carolina Ferraz relembrou o assassinato do pai durante entrevista para o "Link Podcast" apresentado por Reinaldo Gottino. A apresentadora e atriz revelou ainda que o culpado nunca pagou pelo crime e nem chegou a ser julgado.

"Meu pai foi assassinado com seis tiros, uma história muito violenta, trágica. Estouraram a cabeça do meu pai, uma loucura. Ele teve que ser enterrado com caixão fechado, olha que coisa! Foi um ex-sócio do meu pai, ele devia dinheiro para o meu pai, aí começaram a se desentender em relação a esse pagamento", disse.