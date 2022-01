Zeca Pagodinho - Reprodução/Instagram

Zeca PagodinhoReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2022 19:50

Rio - Zeca Pagodinho surgiu nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), usando um poncho com estampa de ovo. A peça é de Noah, neto do sambista, e serviu para o cantor aproveitar a piscina em mais um dia de calor, em Xerém.

fotogaleria

"Look do dia! Poncho estampa ovo frito do neto Noah, para arrasar na piscina em Xerém", escreveu na legenda da postagem no Instagram.