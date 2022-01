Pura simpatia! Juliette Freire desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Juliette Freire desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. A vencedora do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, fez maior sucesso com os fãs e, simpática, posou para fotos com seus admiradores. Ela também brincou com o paparazzo ao posar para algumas imagens, enquanto caminhava pelo local. Para a ocasião, a paraibana caprichou no look: ela optou por um cropped preto, calça e tênis.

Relatar erro