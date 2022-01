Flávio Nakagima e Gabriel Medina - Reprodução: Web

Flávio Nakagima e Gabriel MedinaReprodução: Web

Publicado 28/01/2022 15:28

Rio - Depois da repercussão de sua postagem em apoio à Gabriel Medina, Flávio Nakagima deletou a publicação de suas redes sociais. O ex-participante do "De férias com o ex" se manifestou após a notícia do término do casamento entre o surfista e Yasmin Brunet.

fotogaleria No texto, Nakagima revelou que não fala com Gabriel Medina desde 2020, quando o surfista iniciou a relação com Yasmin Brunet. "Já são quase 2 anos sem falar com você. Passamos boa parte de nossas vidas juntos, como irmãos, morando juntos, curtindo, viajando, treinando, passando perrengues, quantas histórias. Aprendi muito com você e acredito que tenha aprendido comigo. Sempre fui seu fã pelo seu trabalho e pela sua pessoa, respeitei seu momento e sempre torci pra te ver feliz. Aprendemos todos os dias em nossas vidas, e sabia que você precisava passar por isso, para aprender, sair mais forte e maduro", disse.

"Esse dias sonhei com você dizendo que seria pai e me escolheu para ser padrinho do seu filho, estranho, mas todo sonho para mim tem um sentido. Me senti disposto a escrever para você, pois sei que é um momento que você precisa. Independente do que tenha acontecido, sempre estarei disposto pra te ouvir e te ajudar, por tudo que já me proporcionou. Sempre carrego essa palavra comigo, 'gratidão', e espero que você também tenha pelas pessoas que gostam de você, pois na vida tudo é passageiro, namoros, casais, mulheres, mas os amigos de verdade são para a vida toda! Conte comigo para o q precisar, tudo passa, e tenho certeza que você vai superar mais um daqueles probleminhas que a gente atropelava, força!", completou.

Família em conflito

O casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet durou cerca de um ano e foi repleto de polêmicas familiares. A mãe do surfista, Simone Medina não concordava com os rumos da relação do filho e entrou em diversos conflitos com a nora, chegando a comparar Yasmin Brunet com uma atriz pornô. A modelo se pronunciou na época.

"Quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher exercer sua sexualidade", explicou.