Jojo Todynho com o noivo, Lucas Souza - Reprodução

Publicado 28/01/2022 16:15 | Atualizado 28/01/2022 16:28

Rio - Jojo Todynho usou os Stories do Instagram, nesta sexta-feira (28), para falar sobre seu casamento com Lucas Souza, que acontece no próximo sábado. O casal está junto há quatro meses.

fotogaleria "Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem", disse a cantora.

Jojo Todynho revelou que a ideia de realizar a festa de casamento veio após contrair o vírus da covid-19. "Eu não ia fazer nada. Eu ia assinar e viajar, aí eu peguei covid. [...] Lucas quase morreu. Falou 'ai meu Deus, minhas economias da vida toda'", contou.

O casal anunciou o noivado em dezembro e a cantora aproveitou a véspera da união para rebater comentários que diziam acreditar que é cedo para os dois casarem. "Ninguém tem que achar nada. A vida é minha, eu que decido o que é cedo ou que é tarde para mim", rebateu.