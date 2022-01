Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 21:30

Rio - Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, elevou a temperatura da web ao posar sem roupa. A modelo de 31 anos cobriu o corpo com uma toalha branca e quase mostrou demais.

No clique, ela aparece sentada na cama e com os cabelos molhados enquanto toma chá e deixa a lateral do bumbum à mostra. "Está na hora do chá", escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu muitos elogios dos seguidores.

"Pu** que par**, Cauã (Reymond) passa bem demais", brincou uma pessoa nos comentários da postagem. "Simplesmente maravilhosa", elogiou outra. "Se existe mais gata, eu desconheço", exaltou uma terceira.